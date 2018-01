¡Pokémon RPG filtrado para Nintendo Switch! El juego llegaría en el 2018 según encuesta

A través de una encuesta se ha podido saber que Nintendo ya tendría lista una nueva entrega de Pokémon para la Switch. Se supone que llegará para el 2018 pero la empresa quiere desmentir la información filtrada.

La división europea de Nintendo realizó la siguiente encuesta en la que se le pregunta al consumidor sobre los juegos que comprará este 2018. Aparecen varios títulos del 2017 como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Pero también algunos recién anunciados como Mario Tennis Aces. Lo que ha sorprendido a todos es que aparece el nuevo Pokémon RPG en el listado. Los creadores, Game Freak, y Nintendo habían sido muy cautelosos en mostrar información sobre este nuevo título, además de anunciar que tardarían mucho en el desarrollo.

Esta filtración le da esperanzas a los fans de los juegos de Pokémon para ver la entrega en el 2018. Habrá que mantenerse atentos a los próximos anuncios de parte de la compañía japonesa. Por el momento se guardan en secreto el contenido del juego.