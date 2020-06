Pokémon Shield y Sword tendrán nuevo DLC el 17 de junio

A mediados de este mes, Pokémon Sword y Shield tendrán el tan esperado DLC The Isle of Armor para Nintendo Switch. La desarrolladora lanzó un tráiler en YouTube con todas las novedades.

The Pokémon Company aseguraron que The Crown Tundra, el próximo DLC, llegará en “otoño de 2020”, es decir, primavera en el hemisferio sur.

The Isle of Armor viene a ser una parte de Galar que no se podía acceder desde el mapa de Pokémon. La zona incluye una nueva historia que transcurre después de la historia principal.

El DLC de Pokémon también viene con el regreso y debut de varias criaturas clásicas, así como nuevos desafíos para la comunidad.

Exeggutor, Tauros y Poliwag son algunos de los Pokémon legendarios que llegarán al título, asú como el trío Regi.

¿Para cuándo estará el DLC? De acuerdo con Pokémon, los jugadores podrán descargar este nuevo material a partir del 17 de junio.

POKÉMON | Coronavirus

Las cosas no están fáciles en la industria del anime. El coronavirus ha hecho que los nuevos episodios de Pokémon se retrasen en Japón, sumándose así a la larga lista de producciones paralizadas por la pandemia.

El anuncio fue hecha a través de la cuenta oficial de Pokémon en Twitter. “[Estamos bajo] un estado de emergencia debido a la propagación del nuevo coronavirus”, reza la publicación sobre el anime.

“Para tener en cuenta la seguridad, como resultado decidimos suspender temporalmente el trabajo en [episodios futuros]". El anuncio ciera con "a partir de la próxima semana, Pokémon comenzará a retransmitirse de aquí en adelante”.