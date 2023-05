La actualización de mayo de Prime Gaming trae a los suscriptores de Amazon Prime una amplia gama de beneficios, como descuentos en juegos, entregas gratuitas y ofertas especiales en entretenimiento de alta calidad. Además de los juegos gratuitos de este mes como Star Wars: Rogue Squadron 3D, Planescape: Torment: Enhanced Edition, The Almost Gone, Alpha Mission 2, Lila’s Sky Ark, entre otros, hay contenido que bien puedes aprovechar desde hoy en tus juegos favoritos.

Juegos como FIFA 23, Destiny 2, Genshin Impact y muchos más cuentan con paquetes exclusivos que solo los usuarios de Amazon Prime pueden desbloquear. Estos pueden ayudarte en las partidas así como para personalizar a tu personaje con elementos cosméticos. No hay pierde con ninguna de estas ofertas que se desbloquean según avance el calendario.

Contenido exclusivo de Prime Gaming

