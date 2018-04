En la E3 del 2017 se presentó por primera vez un avance del regreso de Spider-Man a los videojuegos. Esta semana PlayStation en conjunto con Insomniac Games revelaron nuevos detalles y la fecha de lanzamiento del juego de PS4.

El 7 de septiembre llegará a las consolas de Sony el héroe de Marvel. Contará con múltiples versiones para PS4 : videojuego virtual estándar, formáto físico, Digital Deluxe y la Edición Coleccionista. La última contendrá el juego, los nuevos capítulos del siguiente descargable, una funda 'SteelBook', un libro de ilustraciones y una estatua del personaje.

Estos son otros 12 detalles que tendrá el juego:



- No incluirá microtransacciones, pero posteriormente llegará un DLC de pago.

- La mejora gráfica de PS4 Pro será notable; no obstante, en siempre estará limitado a 30 fps.

- Mary Jane serpa uno de los personajes jugables y conocerá la identidad de Spider-Man.

- El tío Ben aparecerá y su muerte no será parte de la narrativa.

- Se podrán crear objetos pero no se han revelado más detalles.

- El juego tendrá un podo fotografía para compartir postales de Spider-Man.

- El mapa será mucho más grande que el de 'Sunset Overdrive', otro juego de mundo abierto de la empresa.

- Spider-Man tendrá una interacción especial con los ciudadanos de Nueva York. Podrá hacerse selfies y chocar las palmas.

- El viaje rápido se ha configurado para que se use el metro de la ciudad.

- No contará con el minijuego de devolver globos a niños como en Spider-Man 2: The Game.

- Habrá varios trajes que se desbloquearán con el desarrollo de la historia.

- Además podremos personalizar estos trajes a nuestro gusto.​

La edición Digital Deluxe tendrá un costo de 79 dólares mientras que la de colección alcanza los 15 dólares aproximadamente. Este año promete ser muy bueno para PS4 por la cantidad de exclusivos en los que ha trabajado.

Marvel’s Spider-Man - PGW 2017 Teaser Trailer | PS4. (Video: PlayStation)