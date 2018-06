¡PS4 de color azul en oferta! Consíguelo a US$300 en los "Days of Play" de Sony

Los "Days of Play" de Sony están de regreso de 8 al 18 de junio con una consola de lujo. Se trata del PS4 azul a solo US$300 .



PlayStation no deja de sorprender cuando se trata de ofertas y novedades. Los "Days of Play" es una temporada especial en la que Sony oferta consolas de PlayStation , dispositivos, accesorios y videojuegos con descuentos geniales.



La PS4 para los "Days of Play" viene de color azul con detalles en color dorado, e incluye un mando combinado y almacenamiento de 1TB. Todo por solo US$300 .



Pero si estás interesado en algo más, puedes optar por la PlayStation 4 Pro a US$350 y por los descuentos en juegos como God of War , Gran Turismo Sport y MLB The Show 18.