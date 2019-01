¡PS4 para el mundo! 90 millones de PlayStation 4 se habrían vendido en 2018

La PlayStation 4 cerró el 2018 con nada menos que 90 millones de consolas vendidas a nivel internacional, según informó The Hunter de Walmart Canada. La cifra, no obstante, aún no es oficializada por Sony.



Los 90 millones de PS4 vendidos por el fabricante japonés no está muy lejos de la realidad si es que consideramos que en octubre se reportaron 86.1 millones de consolas vendidas, antes del lanzamiento del Red Dead Redemption 2 y Call of Duty: Black Ops IIII. Si a esto sumamos los descuentos ocasionales del Black Friday, la PS4 fácilmente pudo llegar a los 90 millones sin problemas.



Haciendo memoria, la PS4 ha superado las ventas de la PlayStation 4 y Xbox 360. La última consola de Sony está por alcanzar los 101 millones de unidades vendidas de la Wii y a los 102 millones de la primera PlayStation.