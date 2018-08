PS4, PS Vita y PS3 podrán descargar estos videojuegos en septiembre vía PS Plus [VIDEO]

¡Atentos los usuarios de PS Plus! Sony ha anunciado los nuevos videojuegos que llegarán a la plataforma en el mes de septiembre.



Los títulos estarán disponibles para las consolas PS4 , PS Vita y PS3. Las descargas recién estarán disponibles el 4 de septiembre, por lo que tienes tiempo para adecuar tus horarios y disfrutar de estos interesantes juegos.



Destiny 2 (PS4) - ya disponible para descargar

God of War III: Remastered (PS4)

Petoons Party (exclusiva de España y Portugal, PS4)

Saber es poder (PS Plus Bonus – PlayLink)

Here They Lie (PS Plus Bonus – Compatible con PS VR)

Another World – 20th Anniversary Edition (PS3 + PS4/PS Vita)

QUBE Director’s Cut (PS3 + PS4)

Foul Play (PS Vita + PS4)

Sparkle 2 (PS Vita)

