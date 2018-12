Hasta que Tekken 7 reveló el primer tráiler de Negan, el luchador invitado que forma parte del universo de The Walking Dead. Hubo una referencia a este personaje desde hace unos meses, pero por fin vemos a Negan en acción.



Negan fue anunciado por sorpresa en el EVO 2018, celebrado en julio de 2018. El personaje forma parte del segundo pase de temporada que incluye Anna, Lei, Craig Marduk, Armor King y Julia Chang.



Cabe precisar que Anna y Lei ya están disponibles, mientras que Marduk y Armor King se unieron hoy a la colección de luchadores. Aún falta definir la fecha de salida para Julia y Negan.



Para el anuncio de Negan, Bandai Namco ha recreado la famosa escena del final de la sexta temporada de The Walking Dead.



Tekken 7 está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC.