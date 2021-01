¡Qué terrible! Un usuario de Reddit fue estafado en eBay al comprar un DualSense, el periférico de la consola PS5, y recibir a cambio el mando de la Xbox Series X -la consola de Microsoft-, pintado como si fuese diseñado por Sony.

Recurrir a eBay para comprar el mando de la PS5 no es una buena idea, teniendo en cuenta que el DualSense está disponible en tiendas como Walmart, GameStop, Amazon, Best Buy y Target. Por alguna extraña razón, el usuario de Reddit “crihyde” recurrió a eBay en vez de las cadenas minoristas y las cosas no salieron nada bien.

Mientras la comunidad batalla por conseguir una PS5 en el mercado, “crihyde” reveló que cuando compró una PS5 DualSense recibió un mando de Xbox Series X mal pintado como un DualSense y dentro del empaque oficial del controlador PS5.

Mando de Xbox Series pintado como DualSense (Reddit)

Desafortunadamente, no está claro qué sucedió a partir de aquí, pero el usuario presumiblemente solicitó un reembolso para recibir de una vez el mandode la PS5.

No hay más detalles adicionales o seguimiento al caso, la imagen de arriba fue suficiente para viralizar la publicación en foros especializados de PlayStation en Reddit.

PS5 | Razones para comprarse la consola

El controlador DualSense realmente se siente como un verdadero mando de próxima generación. Los críticos elogiaron la retroalimentación háptica avanzada del gamepad.

La PS5 es menos confusa, ya que no hay un modelo “económico” como la Xbox Series S. La PS5 también tiene dos modelos, pero son idénticos, excepto que una variante no tiene unidad de disco.

es menos confusa, ya que no hay un modelo “económico” como la Xbox Series S. La PS5 también tiene dos modelos, pero son idénticos, excepto que una variante no tiene unidad de disco. La PS5 es extremadamente poderosa y tendrás dificultades para construir una PC para juegos personalizada por el mismo precio.

es extremadamente poderosa y tendrás dificultades para construir una PC para juegos personalizada por el mismo precio. La nueva consola de Sony tiene un excelente audio 3D. Todo gracias al nuevo motor de audio Tempest, que esencialmente crea audio 3D realista.

La razón número uno para comprar una PS5 es la promesa de impresionantes títulos propios que eventualmente llegarán a la consola. God of War: Ragnarok llegará a PS5, al igual que Gran Turismo 7.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.