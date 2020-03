Marvel estaría echándole ojo a la PS5, la próxima consola de Sony. La ‘Casa de las Ideas’ estaría desarrollando un título de Daredevil para la poderosa máquina que saldrá al mercado a fines de 2020.

El rumor fue compartido en 4Chan y fue dado a conocer por un insider de Marvel. Cabe precisar que la siguiente información no es oficial, por lo que debe ser considerado como un rumor más en Internet.

De acuerdo con la publicación, el videojuego de Daredevil vería la luz en PS5, Xbox Series X y PC, y saldría a finales de 2021 o a principios de 2022. Además, la trama se centrará en una experiencia narrativa para un solo jugador.

Se sospecha que Daredevil para PS5 será de mundo abierto ambientado en la actualidad en la ciudad de Chicago y tendría con una estética detectivesca y un sistema de combate similar al de la saga Arkham.

Daredevil ofrecería, además, un sistema de investigación similar a la franquicia de Batman. El antagonista sería un Bullseye recién iniciado en el mundo del crimen.

MARVEL | Sin The Wasp

Las cosas se pusieron de color de hormiga. Marvel estaría evaluando reducir el protagonismo de Evangeline Lilly en la próxima película de Ant-Man, después de haber criticado y minimizado la cuarentena por el coronavirus en Estados Unidos.

De acuerdo con We Got This Covered, Marvel Studios habría tomado la decisión de “minimizar severamente su participación en la trama”. El portal explica que Ant-Man 3 se habría centrado en las aventuras de Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dine (Evangeline Lilly) “al estilo de James Bond”, pero las declaraciones de Lilly habrían hecho la productora reeplanté la idea original.