El mundo está viviendo un momento complejo en su historia. Además de estar siendo azotado por una pandemia global por el COVID-19, en Estados Unidos el orden social se ha salido fuera de control de las autoridades, dejando muchas industrias aún más paralizadas, incluyendo la de los videojuegos que no han podido completar los planes que habían programado para este año.

Incluso grandes empresas como Sony han tenido que postergar algunos eventos importantes, como la presentación que tenían para el 4 de junio del 2020. La misma compañía admitió que están consientes de todo el contexto político y social que vive USA por el asesinato de George Floyd, por lo que han tomado la decisión de hacer su evento más adelante:

“Si bien entendemos que los jugadores de todo el mundo están entusiasmados de ver juegos de PS5, no creemos que en este momento sea un momento de celebración y por ahora, queremos dar un paso atrás y permitir que se escuchen voces más importantes”, dijo la compañía en un comunicado publicado en twitter el 1 de junio.

Sin embargo, esto solo ha hecho que los gamers de todo el mundo esperen con más ansias los nuevos juegos que llegarán para la nueva PlayStation 5. ¿Qué otras sorpresas tenían preparadas la compañía para este evento? Estas son algunas especulaciones que los seguidores de la compañía quisieran ver en la presentación oficial.

UN NUEVO SILENT HILL

Cada vez más hay rumores de que la compañía presentará junto a Konami una nueva entrega de la legendaria franquicia. Se sabe que después de todo el hype que levantó el Silent Hills de Hideo Kojima y Guillermo del Toro, ninguna de las empresas involucradas se quedaría tranquila al ser una oportunidad de negocio imperdible.

Se comenta que en lugar de hacer un nuevo título numerado, este nuevo videojuego será una especie de “soft reboot” de la saga, al mismo estilo que los ya publicados Resident Evil 2 y Resident Evil 3 de Capcom, que funcionaron muy bien ante la crítica internacional.

HORIZON HERO DAWN 2

Tal como señala Hobby Consolas, El antiguo director de Guerrilla Games, Hermen Hulst, ha sido nombrado como responsable de Sony Worldwide Studios, por lo que habría una gran oportunidad de que se revele al público la segunda parte de su querido videojuego.

Guerrilla ya mostró Killzone Shadowfall como juego de lanzamiento de PS4 en su época, y llevan tres años, desde la revelación de las aventuras de Aloy, trabajando en su próximo lanzamiento para PS5. ¿Podría ser una segunda parte o una nueva IP? Muchos se inclinan por la primera.

UN NUEVO REMAKE DE BLUEPOINT GAMES

25. Demon’s Souls

Esta compañía ha sido muy querida por los fans al traer las remasterizaciones de Shadow of the Colossus y Uncharted The Nathan Drake Collection para la actual generación de consolas, por lo que es muy probable que sus esfuerzos se trasladen a la nueva generación y presenten su próximo trabajo en la PS5.

De hecho, en Twitter el estudio de Texas ya ha mencionado que están adaptando un conocido juego para la PlayStation 5, siendo Demon’s Souls uno de los más voceados para que reciba este tratamiento en la siguiente consola. Eso o un remake de la famosa franquicia de Jak and Daxter de Naughty Dog.

CALL OF DUTY: COLD WAR

Se sabe que Activision y Sony han firmado un acuerdo para mostrar el próximo Call of Duty en exclusiva para la familia de PlayStation, pero por ahora solo han habido rumores. El usual anuncio de Treyarch de su próximo título se ha tardado mucho este año y es posible que estén guardando toda la leña para lanzarla junto a la presentación de la PS5.

Considerando el gran éxito que ha tenido los recientes lanzamientos de la compañía, tanto en su versión para móviles como el Battle Royale, también hay una posibilidad de que intenten replicar el mismo éxito desde un inicio con su rumoreado título basado en la Guerra Fría.

MÁS INFORMACIÓN DEL DUALSENSE

Sony presentó una serie de patentes en los últimos meses relacionadas con la tecnología de retroalimentación háptica, y los desarrolladores han estado provocando mucha innovación en términos de cómo se sienten los juegos. Es más que seguro de que aprenderemos más detalles sobre los juegos que aprovechan esta nueva tecnología en el evento de Sony.

Además, y como es costumbre con la compañía, puede que también saque a relucir algunas ediciones especiales del nuevo controlador de la PS5, entre diseños, colores, funcionalidades extra de (si tuviera) sus distintas ediciones y una vista más a fondo de su comportamiento in-game.

RETROCOMPATIBILIDAD

Sony todavía está buscando generar entusiasmo por los dos títulos más importantes que vendrán durante los últimos días de la PS4, así que espere puede que se anuncie que The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima tengan versiones optimizadas para PS5 o que directamente podrán jugar el mismo juego en la nueva consola a modo de retrocompatibilidad.

Además, si bien la compañía no ha dado mucho detalle de a qué se refiere o hasta donde llegará este término, los más entusiastas esperan que se anuncie que la consola podrá correr juegos antiguos de PS2 o PS1 desde la tienda virtual de PlayStation.

