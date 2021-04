No cabe duda que “The Last of Us” es una de las franquicias más populares de la consola de PlayStation. La segunda entrega se lanzó el 19 de junio de 2020; allí se cerró la historia de Joel y se avanzó con la venganza de Ellie.

Por supuesto, era de esperarse que Sony trabajara en una serie o película de este juego. Recordemos que ya se está grabando la película de Uncharted. Ellie y Joel cobrarán vida gracias a HBO.

Pedro Pascal, Bella Ramsey y Gabriel Luna son algunos de los actores que interpretarán a los protagonistas de la serie “The Last of Us”. Craig Mazin será el director y estará bajo supervisión del mismo Neil Druckmann de Naughty Dog.

En un inicio se pensó en grabar una película pero al final se decidieron por una serie. Druckmann reveló este viraje en el desarrollo en el podcast Script Apart. “Cuando trabajaba en la versión de película muchas de las ideas y observaciones eran ‘¿cómo hacemos esto más grande? ¿Cómo hacemos la acción más espectacular?”, comentó.

Recordemos que la idea de la película se barajaba desde 2014 y se llegó a contactar a Sam Raimi para que la dirija. No obstante, hubo diferencias creativas y se terminó por caer el proyecto.

“No funciona para The Last of Us y pienso que por esto no se hizo la película”, finaliza Druckmann.

The Last of Us 3 ya tendría los primeros esbozos de la historia

Naughty Dog cuenta con una de las sagas más populares de PlayStation: The Last of Us. La segunda entrega cerró definitivamente la historia de Ellie el pasado 19 de mayo. Joel fue asesinado y el juego se centró en la venganza de Ellie contra otra agrupación de sobrevivientes.

Tras este título, algunos fans creían que la saga ya estaba cerrada. No obstante, los creadores adelantan que tienen muchos más planes. “Espero que vea la luz algún día”, fue lo que comentó Neil Druckmann sobre una posible tercera entrega.

El medio IGN recoge las declaraciones de Druckmann del podcast Scrip Apart sobre The Last of Us Part 3: “No sé cuánto quiero revelar… [la escritora] Halley Gross y yo ya hemos escrito un esbozo de una historia que no tenemos en desarrollo -pero que espero que vea la luz algún día- que explora un poco lo que ocurre después de este juego”.

Detalla que ha habido muchas conversaciones al respecto en la empresa. “Quieres asegurarte de que la idea que tienes te entusiasme, de que se sienta como un desafío”, explica.

“Con dos juegos [previos], ya se aprecia un patrón. Ahora siento que hay unos temas estructurales y temáticos a los que tienes que ser fiel si haces un tercer juego”, añade sobre la trama. Realmente el gran problema es conectar la historia con Ellie y posiblemente Joel.

