Nada como ahorrar en juegos de calidad y más aún si hablamos de una de las entregas más esperadas por la comunidad de PlayStation. Solo por tiempo limitado, The Last of Us Part II estará disponibles con el 75% de descuento para PS4 y PS5.

Los interesados en comprar el videojuego podrán hacer clic en este enlace. El precio original es de 39.99 dólares pero, hasta el 27 de abril de 2023, podrá ser tuyo a tan solo 9.99 dólares. Se trata de la edición básica, por lo que solo adquirirás el juego completo. Si lo tuyo es el contenido extra, puedes optar por The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition que incluye minilibro de arte digital, tema dinámico de PS4, banda sonora digital y un conjunto de seis avatares de PSN. Todo eso por 49.99 dólares.

“Cinco años después de aquel peligroso viaje por un Estados Unidos que ha sido azotado por una pandemia, Ellie y Joel echaron raíces en Jackson, Wyoming. Vivir en una comunidad próspera de supervivientes les dio paz y estabilidad a pesar de la amenaza constante de los infectados y de otros supervivientes más desesperados. Cuando un evento violento altera la paz, Ellie emprende un viaje incansable en busca de justicia y de encontrar un cierre. Mientras caza uno a uno a los responsables, deberá enfrentar las devastadoras consecuencias físicas y emocionales de sus acciones”, reza la sinopsis del videojuego en PS Store.

PLAYSTATION | Cómo comprar juegos en PS Store

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

