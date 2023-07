Nada mejor que los juegos gratis en PS5 y PS4. Los obsequios mensuales de PlayStation Plus Essentials siempre atraen a los curiosos, especialmente si estás evaluando comprar la suscripción para recuperar el dinero a través de los juegoa gratis de cada mes. ¿Acaso ya es momento de invertir con el catálogo de agosto de 2023? Echemos un vistazo al anuncio oficial para que no gastes por gusto.

Los juegos gratis confirmados para PlayStation Plus Essentials desde el 1 de agosto de 2023 son PGA Tour 2K23, Dreams y Death’s Door. A continuación compartimos la sinopsis de cada videojuegos y su puntaje en Metacritic.

PGA Tour 2K23 (76 / 5.4 Metacritic)

Lleva tus habilidades al PGA TOUR y conviértete en el próximo campeón de la FedExCup mientras compites contra profesionales del TOUR y estableces nuevas rivalidades. Por primera vez, juega como profesionales masculinos y femeninos, incluyendo a Tiger Woods, en juego online y local. También cuenta con campos con licencia como East Lake Golf Club, TPC Sawgrass, TPC Scottsdale y otros.

Dreams (89 / 8.7 Metacritic)

Juega a miles de juegos creados por jugadores de todo el mundo, con juegos arcade, de rol, de terror y de comedia, incluso de algunos géneros que no existían antes de Dreams. ¿Quieres aprender a crear tus propios juegos? Dreams proporciona herramientas y tutoriales para crear juegos, memes, música, imágenes y mucho más, que puedes compartir con una comunidad global.

Death’s Door (89 / 8.1 Metacritic)

Cosechar las almas de los muertos y fichar en tu puesto puede hacerse monótono, pero es un trabajo honrado para un cuervo. La cosa se anima cuando roban el alma que tienes asignada y tienes que seguirle el rastro a un ladrón desesperado hasta un mundo que la muerte no ha tocado, donde las criaturas crecen más allá de lo que les toca y rebosan de codicia y poder.

Así las cosas, la tanda de videojuegos gratis para agosto de 2023 es bastante particular. No hay ningún juego Triple A de los más populares como para comprar la suscripción, pero sí cosas interesantes para salirse de la rutina, especialmente con Death’s Door y Dreams. PGA Tour 2K23 es el título con menor puntaje y no es para menos, porque se trata de un juego deportivo poco popular para el grueso de la comunidad gamer.

De todas maneras, comprar la suscripción para agosto siempre sale a cuenta porque los juegos regalados superan la suma de todos sus precios en el catálogo de PS Store. Siempre recomendamos comprar la suscripción anual para que cada gasto por mes salga lo menos posible; además, basta un solo juego AAA para que la inversión vuelva a tu bolsillo en forma de videojuegos.

