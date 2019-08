¿PS5 y Xbox Scarlett llegarán a 8K de resolución? David Cage pone en duda el caso

Las últimas

[{"id":127067,"title":"\u00a1Fichaje bomba en la Premier League! David Luiz deja Chelsea para firmar por Arsenal","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-premier-league-david-luiz-firma-arsenal-mercado-verano-inglaterra-127067","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c73c3a2829.png"},{"id":127070,"title":"No paran los problemas: casa de Juan Manuel Vargas ser\u00e1 rematada por millonaria deuda","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-casa-juan-manuel-vargas-sera-rematada-millonaria-deuda-127070","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/12\/5d28e0d2be822.jpeg"},{"id":127065,"title":"CONMEBOL se sum\u00f3 a los saludos y afirm\u00f3 que la 'U' es el club \u201cm\u00e1s ganador\u201d del Per\u00fa","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-conmebol-sumo-saludos-afirmo-club-ganador-peru-127065","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c73547ee32.jpeg"},{"id":127063,"title":"Selecci\u00f3n Peruana se pronunci\u00f3 sobre pedido de Inter para que Paolo Guerrero no sea convocado ante Ecuador y Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-paolo-guerero-fpf-pronuncio-pedido-internacional-retener-delantero-127063","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/25\/5d1284cd27b07.jpeg"},{"id":126850,"title":"[ACTUALIZADO] Al d\u00eda 16, as\u00ed marcha el Medallero EN DIRECTO de los Juegos Lima 2019 EN VIVO","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-online-directo-tabla-posiciones-oro-plata-bronce-peru-mexico-colombia-126850","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d4a25758123a.jpeg"},{"id":127056,"title":"Zidane no lo pasa: los memes de la tensa relaci\u00f3n entre James Rodr\u00edguez y 'Zizou' en Real Madrid [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/james-rodriguez-real-madrid-divertidos-memes-tensa-relacion-zidane-fotos-127056","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c659a0aead.jpeg"},{"id":127062,"title":"Sub 23: Solano hace mea culpa y advierte que se debe mejorar","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/panamericanos-2019-nolberto-solano-admite-falta-preparacion-sub-23-confia-mejorar-video-nnav-127062","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c6b956b9f3.jpeg"},{"id":126940,"title":"Le toca a los equipos: sigue EN VIVO la participaci\u00f3n peruana en Paleta Front\u00f3n en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/paleta-fronton-lima-2019-vivo-directo-online-villa-maria-triunfo-juegos-panamericanos-nczd-live-sports-event-streaming-pelota-vasca-126940","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b21d1d5aa9.jpeg"},{"id":127059,"title":"\u00bfPS5 y Xbox Scarlett llegar\u00e1n a 8K de resoluci\u00f3n? David Cage pone en duda el caso","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-xbox-scarlett-david-cage-pone-duda-resolucion-8k-nuevas-consolas-127059","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c69545891d.jpeg"},{"id":127061,"title":"Avengers: Endgame | As\u00ed lograron usar CGI en Chris Evans para lucir como el viejo Capit\u00e1n Am\u00e9rica","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-lograron-cgi-chris-evans-lucir-viejo-capitan-america-127061","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c66b4b14c8.jpeg"},{"id":127060,"title":"Nicol\u00e1s C\u00f3rdova evit\u00f3 saludar a Universitario de Deportes por sus 95 a\u00f1os","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-nicolas-cordova-evito-saludar-club-crema-95-anos-127060","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/20\/5ce30e5860eb1.jpeg"},{"id":127058,"title":"Dragon Ball Super | As\u00ed fue el emotivo adi\u00f3s de la voz de Goku tras finalizar el anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-emotivo-adios-voz-goku-finalizar-anime-dragn-ball-dbs-estados-unidos-127058","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c665ddba6e.jpeg"},{"id":127053,"title":"\u00a1Doblete de Ra\u00fal Jim\u00e9nez! El mexicano brill\u00f3 con Wolverhampton en la Europa League [VIDEO]","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/raul-jimenez-gol-mexicano-anoto-doblete-wolverhampton-europa-league-video-nczd-127053","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c5edd8e4c2.jpeg"},{"id":127055,"title":"Pok\u00e9mon GO | Turtwig ser\u00e1 la captura especial del D\u00eda de la Comunidad","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-turtwig-sera-captura-especial-dia-comunidad-127055","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c5f7b538d4.jpeg"},{"id":127057,"title":"Twitch se asocia con Duolingo para ayudarte a aprender idiomas a trav\u00e9s de 'streamings'","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/twitch-asocia-duolingo-ayudarte-aprender-idiomas-traves-streamings-127057","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c5f346d73b.jpeg"},{"id":127051,"title":"\"\u00a1Cuidado con el monstruo!\": la burla de medio brasile\u00f1o tras las im\u00e1genes de Messi entrenando","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/messi-barcelona-diario-brasileno-lance-burla-entrenamientos-argentino-liga-santander-127051","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c62cf6b2b9.jpeg"},{"id":126972,"title":"Arranca con medallas: sigue EN VIVO la quinta jornada de Atletismo en Lima 2019","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/atletismo-lima-2019-vivo-online-directo-dia-5-estadio-atletico-videna-juegos-panamericanos-live-sports-event-medallas-scores-streaming-nczd-126972","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b4fac041e1.jpeg"},{"id":127047,"title":"FIFA 20 | Volta Football al detalle, EA Sports estrena tr\u00e1iler de la jugabilidad","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-volta-football-detalle-ea-sports-estrena-trailer-jugabilidad-127047","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c59960fad0.jpeg"},{"id":127054,"title":"Per\u00fa inicia con buen pie en v\u00f3ley femenino","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/lima-2019-voley-peruano-inicia-camino-rumbo-medalla-panamericana-video-nnav-127054","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c5ea5010cd.jpeg"},{"id":127045,"title":"Universitario de Deportes: t\u00e9cnico de Caimanes, ex Alianza Lima, minimiz\u00f3 partido clave ante los cremas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-tecnico-caimanes-ex-alianza-lima-minimizo-partido-clave-cremas-127045","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c5a88c20fe.jpeg"},{"id":127012,"title":"Judokas peruanos ver\u00e1n acci\u00f3n: sigue EN VIVO la jornada de Judo en Lima 2019 desde la Videna","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/judo-lima-2019-vivo-directo-online-live-gratis-judokas-peruanos-inician-participacion-juegos-panamericanos-transmision-movistar-tv-peru-latina-panamericana-nczd-127012","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4ba8f6c3d1f.jpeg"},{"id":127052,"title":"El posible destino para Vinicius Junior \u2018comiendo\u2019 el banco en el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-futuro-posibles-destinos-vinicius-junior-siguen-laliga-127052","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c5c6e0f1cc.png"},{"id":127048,"title":"Manuel Burga reapareci\u00f3 y es captado en los Juegos Panamericanos Lima 2019 [FOTO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-manuel-burga-reaparecio-captado-juegos-panamericanos-lima-2019-127048","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c5c7978486.jpeg"},{"id":127050,"title":"Podio fue esquivo para ciclistas peruanos en Panamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/panamericanos-2019-ciclistas-ruta-peruanos-eliminados-competencia-video-nnav-127050","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c5b546b3a1.jpeg"},{"id":127037,"title":"En el \u00faltimo d\u00eda: movimientos, fichajes confirmados y salidas en la Premier League 2019-20 [FOTOS]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-premier-league-ultimos-movimientos-llegadas-salidas-confirmadas-temporada-2019-20-fotos-127037","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c59f2ab4e7.jpeg"},{"id":127046,"title":"Santos FC de la Liga 2 de Per\u00fa quiere jugar amistoso contra Santos de Brasil","categoria":"Segunda Divisi\u00f3n","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division\/santos-fc-liga-2-peru-quiere-jugar-amistoso-santos-brasil-globoesporte-nczd-127046","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c58be537dc.jpeg"},{"id":127042,"title":"Se gana el puesto con esfuerzo: Renato Tapia es titular con Feyenoord por Europa League","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/renato-tapia-feyenoord-peruano-sera-titular-encuentro-dinamo-tbilisi-europa-league-127042","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c544d5353e.jpeg"},{"id":127009,"title":"Se luch\u00f3 hasta donde se pudo: as\u00ed le fue a los luchadores peruanos en la jornada matutina de Lucha en Lima 2019 [FOTOS]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lucha-libre-lima-2019-vivo-directo-online-sigue-luchadores-peruanos-compiten-callao-juegos-panamericanos-transmision-latina-movistar-deportes-tv-peru-panamericana-nczd-127009","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c531fdb3c7.jpeg"},{"id":126975,"title":"Dragon Ball Super | Marcarita y Vermoud casi cuentan con un romance, pero Toriyama descart\u00f3 la idea","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-romance-marcarita-vermoud-dios-destruccion-descartado-dragon-ball-anime-manga-mexico-126975","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b528785cf7.jpeg"},{"id":127041,"title":"Los mercados que restan para Philippe Coutinho para salir ya del Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-noticias-coutinho-llega-premier-mercados-restan-fichajes-127041","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c55c35c4f9.png"},{"id":126937,"title":"Pok\u00e9mon Shield and Sword: todos los nuevos Pok\u00e9mon confirmados para la regi\u00f3n Galar","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-shield-and-sword-conoce-nuevos-pokemon-galarian-nueva-region-pokemon-espada-escudo-126937","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b1d779926e.jpeg"},{"id":127043,"title":"Nilton Soto y su experiencia en los Panamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/panamericanos-2019-nilton-soto-rozo-medalla-bronce-lucha-grecorromana-video-nnav-127043","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c54bc4aef1.jpeg"},{"id":126950,"title":"\u00a1Los Cuatro Fant\u00e1sticos, X-Men y Deadpool ya son de Marvel Studios! Disney confirma el traspaso","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/x-men-cuatro-fantasticos-deadpool-son-oficialmente-disney-marvel-cine-avengers-endgame-avengers-4-126950","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b350b4c7d6.jpeg"},{"id":127039,"title":"Miguel Trauco: el moderno Audi que maneja y su nueva vida en Francia [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/miguel-trauco-moderno-audi-maneja-nueva-vida-francia-fotos-127039","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c523a1cded.jpeg"},{"id":127038,"title":"Medio campo de ensue\u00f1o: Giovani Lo Celso se convierte en el nuevo jugador del Tottenham","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-premier-league-celso-llega-tottenham-cedido-real-betis-opcion-compra-liga-santander-127038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c51a4be4f6.jpeg"},{"id":126819,"title":"Dragon Ball Super | La nueva versi\u00f3n de Gogeta incursiona en el videojuego Dragon Ball FighterZ","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-primeras-imagenes-incursion-gogeta-dragon-ball-fighterz-dbs-anime-manga-broly-126819","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49ef3cdd3f3.jpeg"},{"id":126775,"title":"Thor: Love and Thunder | Conoce a la villana m\u00e1s rumoreada para la cinta de la Fase 4 del UCM","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/thor-4-thor-love-and-thunder-sera-villano-pelicula-llegan-nuevos-rumores-126775","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49b626a7b57.jpeg"},{"id":126941,"title":"Ma\u00f1ana de cambios: as\u00ed se movi\u00f3 el medallero EN VIVO de Lima 2019 en su D\u00eda 16 de competencia [ACTUALIZADO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-directo-online-calendario-resultados-tabla-posiciones-medallas-oro-plata-bronce-mexico-peru-argentina-chile-colombia-venezuela-lima-2019-126941","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b50fd03293.jpeg"},{"id":126964,"title":"Avengers: Endgame | Significado del abrazo de Iron Man con Spider-Man seg\u00fan los guionistas","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-regresa-nino-perdio-explica-guionista-abrazo-iron-man-avengers-4-marvel-126964","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b41b8a7c48.jpeg"},{"id":127036,"title":"\u00a1Nadie lo puede pasar! El sorprendente nivel de De Rossi en los entrenamientos con Boca Juniors [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-rossi-sorprendente-nivel-mostrado-entrenamientos-xeneize-superliga-argentina-video-127036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c4df2d37ac.jpeg"},{"id":126920,"title":"PES 2020 | \u00bfAlianza Lima a los eSports? El club todav\u00eda eval\u00faa ingresar a esta nueva industria","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-alianza-lima-evalua-contar-equipo-esports-126920","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b0a592fd25.jpeg"},{"id":126919,"title":"Hoy se siguen entregando m\u00e1s medallas: D\u00eda 16 EN VIVO y EN DIRECTO Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-direcot-online-gratis-live-sigue-dia-16-competencia-juegos-panamericanos-transmision-movistar-deportes-tv-peru-latina-panamericana-videna-nczd-126919","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b0b41459de.jpeg"},{"id":127034,"title":"Pero eligi\u00f3 al Real Madrid: Toni Kroos revel\u00f3 que ten\u00eda acuerdo con equipo top ingl\u00e9s en 2014","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-toni-kroos-revelo-tenia-acuerdo-manchester-united-2014-fichajes-127034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c4a9027b4b.jpeg"},{"id":126451,"title":"Dragon Ball Super | Majin Buu, Freezer y Cell estuvieron inspirados en colegas de Toriyama [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-akira-toriyama-inspiro-personajes-crear-villanos-fotos-dragon-ball-super-dragon-ball-anime-mexico-126451","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d4602c514c76.jpeg"},{"id":126823,"title":"Avengers: Endgame | Galactus y Thanos, explicaci\u00f3n de su relaci\u00f3n seg\u00fan nueva teor\u00eda","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-thanos-habria-creado-galactus-pelicula-marvel-avengers-4-marvel-cine-126823","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49f3ad48726.jpeg"},{"id":127033,"title":"Miguel Trauco corrigi\u00f3 a periodistas de Francia y les ense\u00f1o a pronunciar bien su nombre \u00a1No te pierdas el video!","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-miguel-trauco-corrigio-periodistas-francia-les-enseno-pronunciar-nombre-pierdas-video-127033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c4607138ec.jpeg"}]