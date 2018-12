La PS5 y Xbox Scarlett serán retrocompatibles según un desarrollador

La industria de los videojuegos está organizada bajo el reloj de las grandes consolas como Xbox One , Nintendo Switch y PlayStation 4. Para los siguientes años ya se prepara el lanzamiento de la PS5 y la Xbox Scarlett , los dos aparatos gamer que prometen una potencia nunca antes vista en generaciones anteriores.



Recientemente, Marc-André Jutras, ex trabajador de Activision y Ubisoft, asegura que las nuevas consolas serán retrocompatibles. En una entrevista al medio Gamingbolt comentó lo siguiente:



" Creo que la próxima PlayStation será retrocompatible (...). Lo sé. ¿Fue en Xbox 360 donde hubo una lista de retrocompatibilidad con la Xbox original? ¿Tuvieron que aprobar juego por juego? Creo que fue algo extraño y espero que no sea así. Prefiero tener un emulador que ejecute todos los juegos de la consola, puede que con pequeños fallos, en lugar de decir que tengo 50 juegos en mi biblioteca pero que sólo puedo jugar a 4 de ellos en mi nueva consola porque la retrocompatibilidad los otros aún no han sido aprobados. Prefiero algo más parecido a los de Wii U, donde todos los juegos de Wii se pueden jugar de forma inmediata.



Espero que PS5 y la próxima Xbox tengan grandes exclusivos y que Sony y Microsoft nos ofrezcan consolas que permitan jugar a todos los juegos antiguos" continuaba explicando. "Tienen una base de usuarios que es más probable que se suba al barco de esta manera porque podrán disfrutar de un gran catálogo de juegos. Si tengo 100 juegos en Xbox 360 y otros 100 en Xbox One y llega Xbox Scarlett permitiéndome jugar a todos ellos, tengo muchas más posibilidades de comprar esta consola que cualquier otra ".



¿Qué es la retrocompatibilidad?

La retrocompatibilidad de las consolas normalmente hace referencia a la característica de software y hardware para poder correr juegos de pasadas generaciones. Usualmente, se realiza a través de las descargas virtuales , más no de forma física.

Por lo pronto, no se sabe si estas consolas serán compatibles con la PS4 y Xbox One. Ni Sony ni Microsoft se han aventurado a lanzar una prueba de ello. No obstante, se sabe que Xbox si trabajó arduamente para traer los juegos de Xbox 360 a la generación actual.



En el caso de Sony normalmente los títulos que se vieron al último de la visa útil de la consola llegan a la siguiente generación.