Rage 2 estará presente en The Game Awards 2018 , pero no como uno de los nominados, sino como una presentación especial de parte de Bethesda. La empresa aprovechará la coyuntura para promocionar este título.

The Game Awards 2018 este lunes 3 de noviembre que prepara junto a Bethesda un tráiler extendido. El anuncio llega junto con una divertida publicación de parte de la empresa en la que dice que Rage 2 debería estar nominado, aunque sea en una categoría inventada.

El 6 de diciembre se realizará el evento que premiará a los mejores títulos del 2018. Solo cinco han llegado a ser nominados para el premio más importante del año:



- Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft Quebec / Ubisoft)

- Celeste (Matt Makes Games)

- God of War (Sony Santa Monica / SIE)

- Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games / SIE)

- Monster Hunter: World (Capcom)

- Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games



Por lo pronto, Rage 2 está listado para las consolas de PC, PS4 y Xbox One, Bethtesda sigue evaluando el lanzamiento también para la Nintendo Switch. No obstante, el rendimiento bruto del aparato no invita a juego mucho más demandantes como este.