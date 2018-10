'Red Dead Redemption 2': esto debes saber antes de comprar el juego

Este mes llega al mercado ‘Red Dead Redemption 2’, el primer trabajo original de Rockstar Games en más de cinco años. La compañía ha invertido ocho años de desarrollo en esta, la que llaman su obra cumbre, todo un paso adelante en el género de los sandbox de mundo abierto. Todo el juego se lleva a cabo en primera persona.

En la primera secuela, lanzada en el 2010, la trama central de RDR se centraba en la búsqueda de Jack Marston, para cazar a su antigua banda y evitar que los holandeses se reunieran para formar una nueva pandilla.

Ahora, en RDR2 remasterizada, nos situamos en América, 1899. El fin de la era del Salvaje Oeste ha comenzado. Después de un robo fallido en la ciudad occidental de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der Linde se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas de la nación persiguiéndolos, la banda de forajidos debe robar y buscar sobrevivir en los EE.UU.

A medida que van saliendo a la luz conflictos entre los personajes, el grupo empieza a separarse. Y el control de la banda Dutch se va debilitando. Arthur debe elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo crió. En la banda va un joven, Jack Marston.



Por otro lado, la gráfica impacta desde cómo los caballos tienen sus propias características, hasta la suciedad que lleves encima por culpa de la sangre o el barro, lo que afecta en la reacción que causes en otros personajes. Además, que los personajes cierren los ojos cuando algo explota, que las presas que caces se pudran sobre tu caballo si no las vendes rápido, que las armas se oxiden si no las cuidas. Esto es de no acabarse jamás, parece estar el gran logro de ‘Red Dead Redemption 2’.



Sin duda es un título que promete muchas sorpresas. Siendo la acción el foco principal de las misiones de campaña, y en donde podrás encontrarte con batallas en campo abierto, asalto a bancos, persecuciones a caballo y en trenes.

RDR 2 estará a la venta en todos las tiendas formales al precio de s/. 239.90.