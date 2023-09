Uno de los próximos lanzamientos por parte de SEGA es Sonic Superstars: Trio of Trouble, y con motivo de esto la compañía japonesa ha publicado una nueva animación la cual lleva por título “Trio of Trouble” y que es protagonizada por el Dr. Eggman, Fang The Hunter y Trip.

Este nuevo material, el cual sirve de prólogo al videojuego, nos permite apreciar una historia de estos tres personajes, una trama la cual nos ubicará antes de los hechos de Sonic Superstars y que marca el debut de Fang en una animación.

Así pues, el trío de personajes mientras navega por una peligrosa ruina, Fang hará uso de su astucia para superar errores del pasado y escapar de un feroz enemigo. Pero a esto, el Dr. Eggman, descubrirá lo que podría ser la clave de un plan malvado.

Detalles aparte, todos los gamers ya pueden reservar las ediciones física y digital estándar o la Digital Deluxe de Sonic Superstars previo a lo que será su lanzamiento y podrán recibir la apariencia exclusiva de LEGO Eggman. Y si se suscriben al boletín antes del 31 enero del próximo año recibirán la skin clásica de Amy Rose en Sonicsuperstars cuando el título salga a la venta.

Sonic Superstars llegará el próximo 17 de octubre a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch.

Nuevo video de Sonic Superstars

