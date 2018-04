El mismo día del estreno del tráiler de Shadow of the Tomb Raider también se reveló la información de las ediciones especiales en las que vendrá el juego. Esta es la tercera parte de la nueva saga de videojuegos que buscan el renacimiento de la saga Tomb Raider.

La primera entrega se llamo solo Tomb Raider , veíamos a una Lara Croft muy joven que recién conocía el verdadero trabajo de su padre. No obstante, el segundo juego Rise of the Tomb Raider, ya el personaje había madurado y nos lleva por una aventura arquelógica que se ve amenazada por la Trinidad.

Esta última entrega, Shadow of the Tomb Raider, será mucho más oscura. Lara se ha convertido en una asesina. Aunque intenta defender el patrimonio cultural, se da cuenta que está haciendo justicia con sus manos y esto la llevará a replantear su vida como aventurera.

Shadow of the Tomb Raider tendrá cuatros versiones: Standard, Digital Deluxe, Croft Edition, y Ultimate Edition. La primera costará 60 dólares y la segunda a 70 dólares; las siguientes dos se enlistan con precios de 90 y 200 dólares respectivamente.



Shadow of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Ultimate Edition. (Foto: PlayStation)