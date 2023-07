Tras Spider-Man: No Way Home, Tom Holland anunció que se mantendría alejado por un tiempo de las películas de Marvel. Sony, en cambio, siguió adelante con la producción de la secuela de la historia de Miles Morales y participó como productor del juego exclusivo de PS5 Marvel’s Spider-Man.

Lamentablemente, hasta el momento, no se sabe cuándo volverá Holland a la pantalla grande como Peter Parker o si al haber completado el ciclo de tres películas, será reemplazado por otro actor.

Este es uno de los motivos por los que muchos fans están a la expectativa con respecto a anuncios en redes sociales, especialmente cuando nos encontramos en medio de la Comic Con de San Diego.

El troleo de Sony a los fans de Spider-Man

A través de TikTok, la productora compartió un video en donde se puede ver un póster de “The Amazing Spider-Man”, cinta protagonizada por Andrew Garfield. Sin embargo, las imágenes posteriores eran solo un troleo.

Inmediatamente, salió el cantante Rick Astley con su popular canción Never Gonna Give You Up.

“Han pasado 36 años desde que Sony Music publicó la icónica canción de Rick Astley”, se lee en el texto que acompaña la canción. Así es, solo se trataba de la celebración de este hito que muchos años posteriores se convertiría en uno de los más míticos troleos de Internet.

Por el momento, Andrew Garfield sigue en la banca y no vestirá el traje de Spider-Man. El actor todavía no le ha cerrado la puerta a esta posibilidad.

“Quiero decir, sí, definitivamente abierto a algo si se sentía bien. Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio, para el bien mayor y para muchos. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en que, si hubiera una oportunidad de dar un paso atrás y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro y seguro de mí mismo”, declaró para el medio Variety.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.