Star Wars Jedi: Fallen Order se lanzará en la segundo mitad del año 

Los rumores eran ciertos. Star Wars Jedi: Fallen Order todavía estaba en desarrollo por parte de Electronic Arts. Aunque muy poco se ha hablado del videojuego, fue nombrado en el reporte financiero de la empresa.

Los datos revelados no son satisfactorios para EA y los inversores, pero esto no significa que dejarán caer el desarrollo de algunos videjuegos. Todo lo contrario, desean seguir apostando por nuevos títulos como este de la franquicia de Star Wars.

" Mirando hacia el futuro, estamos encantados de lanzar Anthem, nuestra nueva IP, desarrollar Apex Legends y las experiencias relacionadas con Titanfall, así como entregar nuevos títulos de Plants vs. Zombies y Need for Speed, así como lanzar Star Wars Jedi: Fallen Order este otoño", declaró el director de operaciones y finanzas Black Jorgensen.

Por lo pronto, no hay fecha confirmada de lanzamiento. Sin embargo, en la pasada E3, Vince Zampella, director de finanzas de Respawn Entertainment, comentó que estaría llegando para la época navideña. En contra parte, el directivo de EA se refirió específicamente en otoño del hemisferio norte, así que podría llegar antes de diciembre.



Star Wars Jedi: Fallen Order llegará a las consolas de PC, PS4 y Xbox One.