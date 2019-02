Conoce las ofertas de Steam por el Año Nuevo Lunar 2019

El Año Nuevo Lunar es la festividad tradicional más importante del año calendario chino, aunque se celebra también en otros países asiáticos. Este 2019 será el Año del Cerdo, un animal asociado a la fertilidad, por lo que dará buena suerte tener hijos durante este ciclo. Las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar y terminan el día quince, cuando tiene lugar el Festival de los faroles.



Más allá de la tradición, las empresas de videojuegos también quieren celebrar este acontecimiento. Por ello, Steam ha presentado una nueva promoción con grandes descuentos para celebrar el Año Nuevo Lunar 2019, rebajas importantes desde el día de hoy hasta el 11 de febrero. Además, obtendremos un descuento de S/10 en nuestra primera compra de S/60 o más, una nueva oportunidad para hacernos con los mejores títulos a precios inigualables.



Foto | Steam Foto | Steam

Así, Steam nos ofrece una selección de videojuegos con descuentos de hasta un 85% sobre el precio recomendado con especial atención a títulos de corte cooperativo local y juegos de desarrolladores chinos; entre las ofertas más destacadas encontramos juegos como Tekken 7, LIfe is Strange 2, Nioh Complete Edition, Dark Souls 3 y muchos más :

Foto | Steam Cooperativo local (Foto | Steam)

(Foto | Steam) Ofertas destacadas (Foto | Steam)

Ofertas destacadas



Tekken 7 (50% de descuento)

Batman Arkham Knight (75% de descuento)

The Talos Principle (85% de descuento)

Payday 2 s (50% de descuento)

Sniper Elite 4(80% de descuento)

Nioh Complete Edition (50% de descuento)

Life is Strange 2 (50% de descuento)

The Elder Scrolls Online(50% de descuento)

Dark Souls 3 (75% de descuento)

Dishonored 2 (67% de descuento)

Far Cry 5 (75% de descuento)

GTA V (50% de descuento)

Left 4 Dead 2 (80% de descuento)

Mafia III (75% de descuento)

Shadow of the Tomb Raider(50% de descuento)

Wolfenstein 2 (67% de descuento)

The Witcher 3 GOTY (70% de descuento)

Dragon Ball FighterZ (60% de descuento)



(Foto | Steam) Juegos de desarrolladores chinos (Foto | Steam)