No hay nada que hacer, solo esperar. The Elder Scrolls VI, la secuela de Skyrim, tardará varios años en salir al mercado. Ya será una década desde lo último que supimos de la saga y Bethesda aclaró que debemos tener paciencia.

Hagamos un poco de memoria. Skyrim salió en 2011, cinco años después de Oblivion. Bethesda suele dedicar tiempo cuando se trata de un nuevo Elder Scrolls, pero lamentablemente la prioridad es otra. La desarrolladora está dedicando recursos a Starfield.

Pete Hines, vicepresidente de comunicaciones y marketing para Bethesda, dio la noticia a un gamer que espera el lanzamiento de The Elder Scrolls VI.

“Llega después de Starfield, y todavía no saben nada de Starfield. Así que si me pides detalles ahora mismo, y no de varios años, no podré cumplir con tus expectativas”, escribió el ejecutivo.

Bethesda “anunció” tanto Starfield como The Elder Scrolls VI durante la E3 2018, pero se trató realmente de una confirmación de los proyectos, no de un inminente lanzamiento en los próximos años.

FIFA 20 | Juego gratis

Buenas noticias para los amantes del fútbol. El simulador de EA Sports, FIFA 20, está disponible gratis en el servicio de suscripción EA Access. El videojuego puede ser tuyo a tan solo una fracción del precio original.

Electronic Arts cuenta con su propio catálogo exclusivo de videojuegos donde, al igual que el PS Plus, ofrecen títulos con descuentos considerables. En esta oportunidad, la desarrolladora optó por ofrecer gratis el FIFA 20, un regalo perfecto para la cuarentena.

¿Cómo hacerse suscriptor de EA Access? Lo que tendrás que hacer para obtener FIFA 20 es pagar al menos una cuota de la afiliación. El precio varía según el paquete que quieras recibir. Está el de 4.99 dólares por mes y 29.99 dólares por año. Si eliges esta última opción, estarás ahorrando un 50%.