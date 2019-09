The Last of Us 2: fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II, tráiler, precio, historia, personajes y más

En la PlayStation Experience del 2016, un misterioso video apareció en las pantallas inundando a todos con preguntas sobre la qué era exactamente lo que verían. Apareció un bosque familiar, una mano temblorosa y una guitarra. Luego, cantando una canción melancólica, se reveló que esta persona era Ellie, a la par que Joel volvía por ella luego de explorar los alrededores. "The Last of Us 2" era anunciado oficialmente por Naughty Dog de esta manera.



Por lo que se vio en un primer momento, el juego estaba en una fase temprana de desarrollo, pero ya se notaba que tendría lugar algunos años después de lo último que sucedió en el primer juego. Su nombre oficial es "The Last of Us Part II", dando a entender que esta sería una segunda entrega directa a modo de secuela de todo lo que pasó con estos dos personajes luego de escapar de la base de las luciérnagas.

A tres años desde este primer anuncio, la compañía ha revelado más detalles de este nuevo lanzamiento, en especial luego de haber publicado algunos videos un poco diferentes que profundizan en la historia del mundo de "The Last of Us". Todo parece que los zombies tomarán un papel antagónico menor para priorizar los conflictos humanos de supervivencia.

¿Cuándo se lanzará "The Last of Us 2"? ¿Qué contará su historia? Conoce en este artículo todas las respuestas que se tiene hasta ahora del nuevo videojuego de Naughty Dog. Cabe resaltar que la historia y algunos detalles del mismo no se revelarán hasta el lanzamiento oficial, así que podrían haber teorías de lo que sucederá en el futuro.

THE LAST OF US 2: ÍNDICE









HISTORIA DE "THE LAST OF US 2"

The Last of Us 2: Ellie será la protagonista en esta entrega de Naughty Dog (Foto: PlkayStation) The Last of Us 2: Ellie será la protagonista en esta entrega de Naughty Dog (Foto: PlkayStation) The Last of Us 2: Ellie será la protagonista en esta entrega de Naughty Dog (Foto: PlkayStation)

En el primer tráiler revelado se muestra a una Ellie adulta con una enorme cicatriz en su cara. No solo eso, sino que también dice que "encontrará y aniquilará a todos y cada uno de ellos", algo que claramente posiciona a la historia de "The Last of Us 2" como una de venganza de parte de la chica inmune al virus zombie.



Muchos comentaron durante el desarrollo del primer título que Ellie debería liderar la segunda entrega, por lo que Naughty Dog la ha puesto como el personaje principal. Aún no se sabe si Joel será un personaje jugable, ya que solo ha aparecido a modo de cinemática en los últimos avances compartidos, pero lo más probable es que sí.



En torno a la ambientación, al ser una historia de venganza, tendrá un toque más oscuro que el primer videojuego, ya que no están buscando sobrevivir y seguir su camino, sino encontrar y asesinar a las personas que fueron responsables del tormentoso pasado de ambos. Según la misma descripción de su página oficial, Ellie se cuestionará las diferencias entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto y el significado de ser un héroe y un villano.



The Last of Us 2 expandirá su mundo a las enormes ciudades asoladas por la infección (Foto: Naughty Dog) The Last of Us 2 expandirá su mundo a las enormes ciudades asoladas por la infección (Foto: Naughty Dog) The Last of Us 2 expandirá su mundo a las enormes ciudades asoladas por la infección (Foto: Naughty Dog)

Además, se ha confirmado que Ellie tendrá un compañero, pero no se sabe si será Joel. En numerosas ocasiones el equipo que forma parte de la producción del videojuego ha dicho a la prensa que el nivel de violencia es tan fuerte en él que podría hacer sentir incómodo a ciertas personas.



Así también lo demostraron con los primeros videos del juego donde se ven a diferentes mujeres levantándose en contra del abuso de los hombres, quienes las habían capturado para alguna especie de tráfico de personas o para robar sus pertenencias. ¿Qué tanta relación tendrá Ellie con ellas? Eso aún está por verse.

Por último, se ha reportado que el juego será tan grande que necesitará de dos discos Blu-Ray en su versión física para que pueda correr sin problemas, aunque de momento no se ha especificado tampoco cuánto pesará exactamente el videojuego.

PERSONAJES DE "THE LAST OF US 2"

Ellie y su novia en "The Last of Us 2" (Foto: PlayStation) Ellie y su novia en "The Last of Us 2" (Foto: PlayStation) Ellie y su novia en "The Last of Us 2" (Foto: PlayStation)

Joel y Ellie han sido identificados dentro del videojuego, interpretados por Ashley Johnson y Troy Baker. Los videos y fotos distribuidos por PlayStation también agregan a algunas mujeres que se muestran en una situación precaria por los intentos de abuso de algunos vándalos, pero no se han dado más detalles de su participación en esta entrega.



Vía Twitter, Naughty Dog reveló las actrices y actores que trabajaron junto a ellos para esta entrega: Victoria Grace representará a Yara, Ian Alexander será Lev, Emily Swallow actuará como Emily y Laura Bailey será un personaje aún no conocido por los medios.



Los zombies de "The Last of Us 2" serán iguales o al menos similares a los que aparecieron en la primera parte (Foto: PlayStation) Los zombies de "The Last of Us 2" serán iguales o al menos similares a los que aparecieron en la primera parte (Foto: PlayStation) Los zombies de "The Last of Us 2" serán iguales o al menos similares a los que aparecieron en la primera parte (Foto: PlayStation)

Con respecto a los zombies, se verán los clásicos chasqueadores propios de la franquicia que continúan rondando en el mundo de "The Last of Us Part 2", aunque aún queda por verse si el hongo Cordyceps mutará nuevamente para traer a nuevos infectados a los que Ellie y su equipo deberán enfrentar.

Tampoco se ha confirmado quién será el enemigo principal de la franquicia, a quiénes se refiere Ellie cuando dice que se vengará de "ellos" o si serán netamente merodeadores que intentan conseguir el máximo de recursos posibles para poder sobrevivir.

TRÁILERS Y VIDEOS DE "THE LAST OF US 2"

FICHA TÉCNICA DE "THE LAST OF US 2"

Desarrolladora: Naughty Dog

Distribuidor: Sony Interactive Entertainment

Director: Neil Druckmann y Josh Dun

Diseñadores: Emilia Schatz y Richard Cambier

Escritores: Neil Druckmann y Halley Gross

Compositor: Gustavo Santaolalla

Plataforma: PlayStation 4

Género: Acción, Aventura y Survival Horror

Jugadores: 1 jugador y sin multijugador online

Formato: Disco Blu-ray y Digital en la PlayStation Store

RUMORES DE "THE LAST OF US 2"

Joel parecerá más anciano en la segunda entrega de "The Last of Us" (Foto: PlayStation) Joel parecerá más anciano en la segunda entrega de "The Last of Us" (Foto: PlayStation) Joel parecerá más anciano en la segunda entrega de "The Last of Us" (Foto: PlayStation)

Hace poco se reveló un nuevo poster del juego por el Outbrak Day 2018, donde se puede ver a Joel en esta ocasión como el personaje principal del título. Él se encuentra tocando la guitarra de Ellie mientras un lobo, o un perro muy grande, se encuentra a su lado mirándolo mientras él se encuentra con la mirada perdida.



Muchos han comentado que este sería el final del juego, con Ellie abandonándolo o siendo asesinada por su sed de venganza, volviendo al mismo sentimiento que tuvo que vivir el protagonista del primer título al perder a su hija al inicio del brote del virus.



Además, otros han rumoreado que la fecha de lanzamiento sería a inicios del 2019, ya que junto a este poster se reveló una canción llamada "Cycles" en un nuevo canal de PlayStation Music. En la descripción del video se colocó la información con un "The Last of Us Part II". Sin embargo, ambos rumores no provienen de fuentes oficiales o filtraciones, por lo que es imposible verificar su veracidad.



FECHA DE LANZAMIENTO Y PRECIO DE "THE LAST OF US 2"

The Last of Us 2 tendrá una edición coleccionista y una edición de "Ellie" (Foto: Naughty Dog) The Last of Us 2 tendrá una edición coleccionista y una edición de "Ellie" (Foto: Naughty Dog) The Last of Us 2 tendrá una edición coleccionista y una edición de "Ellie" (Foto: Naughty Dog)

El juego ya está listo para ser lanzado en exclusiva para PlayStation y se ha confirmado que llegará a la PS4 el próximo 21 de febrero del 2020. La fecha variará dependiendo de la zona y el país, aunque en un principio este será liberado mundialmente y las copias físicas se enviarán con anticipación a los retailers oficiales.

Con respecto al precio, tendrá un precio estándar de $59.99 en Amazon , pero es posible que suba un poco de precio en algunas tiendas que importen este videojuego de manera legal, ya que tendrán que pagar aduanas y transporte. Si están estados Unidos, en los siguientes enlaces podrán encontrar las reservas para las ediciones oficiales y sus precios respectivos:

The Last of Us Part 2 Collector's Edition por $169.99 en Amazon

The Last of Us Part 2 Collector's Edition por $169.99 de GameStop

The Last of Us Part 2 Collector's Edition por $169.99 en Best Buy

The Last of Us Part 2 Ellie Edition tendrá una mochila oficial del videojuego (Foto: PlayStation) The Last of Us Part 2 Ellie Edition tendrá una mochila oficial del videojuego (Foto: PlayStation) The Last of Us Part 2 Ellie Edition tendrá una mochila oficial del videojuego (Foto: PlayStation)

The Last of Us Part 2 Ellie Edition por $229.99 en Amazon US

The Last of Us Part 2 Ellie Edition por $229.99 en GameStop

The Last of Us Part 2 Eliie Edition por $229.99 en Best Buy