The Last of Us Part 2 programaría su fecha de lanzamiento para mayo 2020

Naughty Dog , los mismos desarrolladores de the Uncharted, ya trabajan en The Last of Us Part 2. La popular historia de Zombies que se lanzó en el año 2013 para la consola PlayStation 3 tendrá una segunda parte.

Por lo pronto, la fecha de lanzamiento se ha mantenido en secreto. Se esperaba que Sony presentara más detalles acerca del juego en un directo durante la temporada de la E3 2019; no obstante, fue todo silencio de parte de la empresa.



Se ha especulado acerca de que será una sorpresa para febrero del 2020, pero ahora se baraja otra fecha. Los rumores indican que podría llegar el 22 de mayo para la PS4 y comenzar su readaptación para la siguiente consola.

La fuente anuncia que Naughty Dog tiene un plan para promocionar el juego en los siguientes meses. El usuario afirma tener una fuente cercana al estudio desarrollador y que The Last of Us Part 2 está prácticamente terminado y en etapa de promoción.