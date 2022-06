La saga The Last of Us finalizó el 19 de junio de 2020 con el lanzamiento de la segunda entrega. Ellie terminó vengando la muerte de Joel en una triste y dolorosa aventura, inclusive tuvo que abandonar a su nueva familia para cumplir su última misión.

Pese a esto, no es el último trabajo de Naughty Dog con la franquicia. Recientemente, en el marco del Summer Game Fest 2022, se filtró la portada del remake del primer juego para la consola PlayStation 5.

La información no llegó de parte de un insider, sino que fue la misma PlayStation Estados Unidos que actualizó su portal web con la portada del videojuego, la cual llevaba la siguiente descripción.

The Last of Us Part I Remake para PS5 se filtra antes de tiempo por error. (Foto: captura)

“Una completa mejora de la experiencia original. Modernizará la jugabilidad, mejorará los controles y expandirá las opciones de accesibilidad”.

Se pondrá a la venta el 2 de septiembre de este año de forma exclusiva para PS5. También se sabe que se encuentra en desarrollo una versión con mejor rendimiento para ordenadores.

El paquete de The Last of Us Part I Remake incluye el primer videojuego con gráficos renovados y el spin off que sirve de precuela, Left Behind. Pese a que PlayStation eliminó la entrada de la web, han logrado extraer el tráiler oficial.

