The Last of Us Part II tendrá un modo multijugador similar a la primera parte

The Last of Us Part II fue uno de los juegos presentados por PlayStation en la conferencia de Sony en la E3 2018 . Para su revelación, se mostró un video mostrando un poco más de la historia de Ellie y la jugabilidad del título.

Ahora, Naughty Dog ha confirmado que incluirá nuevos modos de juego, como el modo multijugador de la primera parte. Parece ser que regresarán las facciones, pero la compañía ha sugerido que habrían novedades:

"Regresa el multijugador. No daremos más detalles de como será en el juego final, pero podemos confirmar que si habrá un modo multijugador" comentaron Anthony Newman y Kurt Margenau , co-directores del juego, dijeron esto en una entrevista.

De momento no existe una fecha confirmada para este nuevo título de Naughty Dog , pero muchos esperan que llegue a finales del 2019 o para inicios del 2020 . También se ha comentado que no se ha querido revelar más del multijugador porque apostarán por un Battle Royale de The Last of Us con las facciones. ¿Creen que apuesten por este camino?