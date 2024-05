Quien diría que en tan poco tiempo ya tuvimos 2 títulos del popular Prince of Persia. The Lost Crown fue un videojuego bastante interesante y ahora nos toca hablar de uno que parece seguir un camino diferente.

El título de Ubisoft tiene interesantes propuestas, pero deben ser mejoradas a futuro.

Variante

The Rogue Prince of Persia es una entrega, como su nombre lo indica, es un roguelike. Aquí debemos hacer frente a una nueva invasión de los hunos. La historia, en este género, no suele ser tan importante, y funciona a modo de excusa narrativa, ya que lo que importa realmente es la jugabilidad.

Hay que recordar que este es un acceso anticipado, por lo que el juego cambiará demasiado cuando alcance su versión 1.0. The Rogue Prince of Persia tiene muy buenas ideas cómo integrar el parkour a la jugabilidad pero se nota que hay demasiado contenido apurado o no muy bien diseñado.

Aclarando

Es bueno decir que este título fue hecho por Evil Empire, los responsables del DLC de Castlevania en Dead Cells, por lo que es su primera aventura con un título totalmente original ya que Dead Cells fue hecho por los franceses de Motion Twin. Lo bonito del género roguelike es que con cada partida sentimos que podemos mejorar algo a nuestro personaje. Lamentablemente, en The Rogue, la sensación de progresión no existe.

Detalles

Los únicos desbloqueables que conseguiremos será la posibilidad de conseguir nuevas armas o amuletos, pero no mejoramos en estadísticas o habilidades propias del personaje. Puede que juguemos 10 horas y si bien mejoraremos como jugador, el personaje seguirá siendo el mismo.

Ideas para mejorar

Esta también es una de las ventajas del acceso anticipado, que el juego se pueda nutrir de ideas de la comunidad y así volverse un título más completo ya que actualmente cuenta con menos de pocos escenarios y 2 jefes. Los escenarios lucen muy bien pero se nota que están diseñados no de la forma correcta ya que el checkpoint para guardar la moneda de turno está muy alejado, lo que ocasiona que no en todas las partidas podríamos conseguir guardarlas.

En pantalla

A nivel artístico, el juego luce bien bien y a pesar de no ser exigente, no está del todo optimizado. La banda sonora creo que es lo mejor del juego hasta el momento, recreando muchos sonidos clásicos del medio oriente.

Conclusión

The Rogue Prince of Persia es un juego que actualmente se encuentra en un estado muy prematuro y es entendible. Si bien el potencial es increíble, hay muchas cosas que no solo deben de mejorar sino ser agregadas. En su estado actual, es imposible que obtenga una nota sobresaliente pero los accesos anticipados sirven para eso, a partir de aquí el camino es claro, usar todo lo aprendido para ofrecer un producto que los fanáticos merecen.

El análisis de The Rogue Prince of Persia fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Ubisoft para PC.

FICHA

Plataforma: PC

Desarrolladora: Evil Empire

Género: Acción, Combate, Roguelike

Distribuidor: Ubisoft

Puntuación: 7

Tráiler de The Rogue Prince of Persia