Esta semana, Ubisoft anunció de forma sorpresiva The Rogue Prince of Persia, esto tras varios rumores acerca de un nuevo videojuego de la franquicia y que en este caso viene siendo desarrollado por Evil Empire, creadores del roguelike Dead Cells.

Y ahora, el medio GameInformer, ha revelado un nuevo tráiler de este título mostrando secuencias de juego, y que gracias a esto podemos apreciar más escenas de acción.

Ahora bien, resulta más que obvio las diversas similitudes con Dead Cells, ya que nuestro personaje podrá hacer diversos ataques, esquives y usar las paredes junto a las trampas para eliminar a sus enemigos.

Fuera de esto, tendremos un ataque especial el cual será capaz de acabar con varios enemigos al mismo tiempo, junto a un variado arsenal.

The Rogue Prince of Persia saldrá este 14 de mayo para PC. Sobre su posible llegada a consolas aún no se tienen mayores novedades.

Nuevo tráiler de The Rogue Prince of Persia