The Witcher fue una de las apuestas más grandes de Netflix. Los libros de Andrzej Sapkowski y los videojuegos desarrollados por CD PRoject Red sirvieron de inspiración para esta adaptación de las historias del brujo Geralt de Rivia.

La primera temporada fue todo un éxito en 2019 y una vez finalizada la emisión, la productora anunció que ya trabajaba en el guion de la segunda temporada. Lamentablemente, el coronavirus frenó el rodaje durante el 2020.

Recién en abril de 2021, se ha anunciado que se ha terminado de grabar todas las escenas de la segunda temporada. Solo hace falta saber cuándo se estrenarán los nuevos episodios vía Netflix.

A través de un video compartieron todo el proceso de rodaje, creación de los personajes y mostraron las imágenes de todo el equipo de más de 1200 personas. En total se grabó en 15 lugares diferentes y se contó con 89 personas para el elenco.

Henry Cavill agradece a todo el equipo detrás del rodaje, así como también a sus compañeros de cámara como Freya Allan, Anna Shaffer o la directora Sarah O’Gorman.

Sinopsis de la temporada 2 de The Witcher

“Convencido de que Yennefer perdió la vida en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia escolta a la princesa Cirilla hasta Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce, y donde además se crió. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios de todo el Continente luchan por el poder fuera de los muros de la fortaleza, Geralt debe proteger a la chica de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que bulle en su interior”.

The Witcher de Netflix contrataría a cinco actores nuevos para la temporada 2

Como era de esperarse, la productora anunció el rodaje de la temporada 2. En esta nueva historia veremos personajes de los libros como Sigismund Dijkstra, Nenneke y Philippa Eilhart.

Pero no son los únicos. También trabajan en el casting de actores para cinco nuevos papeles según Redanian Intelligence. El actor Joseph Payne (The Third Day) y James Baxter (Emmerdale y Red Dwarf) son dos de los confirmados por este medio.

Tracey Chatterley (Fallen Angels), Pablo Raybould (Doctores y Estación de Berlín) y Dermot Daly han sido vistos en los estudios pero no se ha confirmado que sean parte de la temporada 2 de The Witcher.

El tuit de United Agents fue eliminado a solo minutos de haber compartido todos estos nombres.

Por lo pronto, no se ha confirmado la fecha oficial de estreno de la temporada 2 pero sí se ha compartido la sinopsis oficial.

