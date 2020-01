Una de las grandes sorpresas para finales del 2019. Netflix guardó bajo siete llaves la fecha de estreno de The Witcher hasta noviembre del año pasado. Inclusive, se logró que no se filtraran fotografías del rodaje.

Pues todo este trabajo ha puesto a la serie entre las mejor valoradas de la plataforma. Lamentablemente, el rodaje ha sido una pesadilla por momentos y no solo nos referimos a cuadrar los horarios del ocupado actor Henry Cavill.

El mismo actor contó en una entrevista con el medio Metro que casi pierde la vista en el rodaje. Durante algunas escenas tenía que usar lentes de contacto para cambiar el color de sus pupilas, pero esto le causaba una irritación insoportable.

“Mi oftalmóloga siempre me estaba diciendo: ‘No, no me importa. No me importa que tengas que rodar. Quítate las malditas lentillas porque empezarás a quedarte ciego después de un tiempo’. Estaba seguro de que probablemente estaba siendo un poco más dramática de lo normal, porque tiendo a ser también un poco así. Y dije: ‘No, está bien. Podemos rodar un par de horas más’. Y ella dijo: ‘No estaremos bien. Te los tienes que quitar ahora”, comenta el actor.

El mayor problema fue cuando viajaron a las Islas Canarias para rodar algunas escenas y se le metió polvo de las rocas vocánicas a los ojos: “Me dolían mucho pero lo achacaba a que estaba muy cansado y no haber dormido bien. Llegué al punto en el que mi técnico me encontró [polvo] escondido en las sombras de mis ojos cerrados porque era muy brillante. Me dijo: ‘Sácate las lentillas’. Y dije: ‘No, no. Estoy bien. Estoy bien. Me miró y dijo: ‘No, dejaré de rodar hasta que te las saques”.

No cabe duda que el compromiso del actor con esta serie es total. Recordemos que hace unas semanas contó que se ejercitaba constantemente para mantener la figura de Geralt; así como también, se llevaba el traje del personaje a casa para desgastarlo.