Los juegos de Uncharted comenzaron a publicarse en 2007 y una década después finalizó la historia con el lanzamiento de la cuarta entrega y Uncharted: El legado perdido. Pero este no es el cierre definitivo de la historia de Nathan Drake.

El aventurero dará el salto de las consolas de PlayStation a la pantalla grande. Tom Holland será el encargado se darle vida a este personaje, por lo menos como una versión joven.

El mismo actor se ha mostrado entusiasmado de interpretar a este personaje de la cultura geek. Pero no todo son buenas noticias; recientemente, comentó acerca de que no está del todo contento con su actuación.

“Cuando empiezas a preocuparte por “¿he salido bien en esta toma? actuar se convierte en algo distinto a interpretar un personaje. Creo que hay partes de mi actuación en Uncharted en las que caigo bajo ese hechizo de “ahora quiero lucir bien. Quiero que este sea mi momento guay”. Debía interpretar a este tipo duro y estoico -básicamente ser Mark Wahlberg-. ¡Mi personaje se supone que es un jodido héroe de acción en este momento!”, comentó en una entrevista con el medio GQ.

“Mira, no la he visto, así que no sé si lo he hecho bien. Pero ha sido una importante lección porque a veces era menos sobre cae en esa posición y sigue con la escena y más sobre cae en esa posición, quédate así para que se te marque el bíceps... Fue un error y es algo que nunca más volveré a hacer.”, añade en sus declaraciones.

La cinta todavía no cuenta con fecha oficial de estreno, pero se espera que si no hay retrasos por el coronavirus, se estrene el 11 de febrero de 2022.

Desde el 2008 que se comenta sobre una posible adaptación cinematográfica de Uncharted, famoso videojuego de PlayStation. Sin embargo, los años pasaron sin una confirmación oficial hasta que la misma compañía de Sony reveló que se había creado una división llamada PlayStation Productions para llevar algunos de sus juegos a la pantalla grande.

Por su parte, Columbia Pictures, otra de las casas productoras del proyecto, había confirmado que existía un plan de crear la película “Uncharted” desde que Richard Lemarchand, diseñador en jefe de Naughty Dog, fue entrevistado sobre si le gustaría una adaptación fílmica de su videojuego, al que respondió “sin comentarios”.

Además, los fans han seguido estos rumores muy de cerca y poco a poco se fueron confirmando cada vez más detalles de la película con el pasar de los años. Todo se terminó por confirmar en el 2019 cuando Variety informó que Dan Tachtenberg dirigiría la película, solo para que el puesto sea tomado luego en el 2020 por Ruben Fleischer.

La cinta entró a pre-producción en febrero, pero por la pandemia del coronavirus (COVID-19) se tuvo que paralizar hasta julio del 2020. Con más de tres meses en producción, Tom Holland decidió revelar finalmente un primer vistazo de Nathan Drake, por lo que aquí te contamos todo lo que se sabe de la película hasta ahora.

FECHA DE ESTRENO DE “UNCHARTED”

En los últimos meses se ha leído mucho a Tom Holland alabando el set de producción de “Uncharted” así como dando algunas opiniones desde su punto de vista sobre la película. Él la califica como “algo que siempre habría soñado hacer”, por lo que los fans del videojuego están muy ansiosos por ver el resultado lo antes posible.

“La filmación va muy bien. La película es como todo lo que soñé que sería. Quiero decir, no sé si ustedes jugaron los juegos, pero yo era un gran admirador del juego y me ha ido muy bien”, comentó el actor en un video en su Instagram mientras respondía preguntas sobre “Spider-Man: Homecoming”, “The Devil All the Time” y hablando de la nueva cinta que estaba filmando en septiembre.

Lastimosamente, y tal como demostró que en agosto Antonio Banderas contrajera el COVID-19, la filmación va a paso lento, con todos los implementos de seguridad para evitar que sus actores o los realizadores contraigan el virus. Considerando que van algunos meses desde su filmación, puede que “Uncharted” esté grabando sus últimas escenas.

Además, la foto de Tom Holland como Nathan Drake es una bastante producida, posiblemente sacada del equipo de edición que está trabajando en la primera parte de la cinta. Sony Pictures ha puesto como fecha oficial que “Uncharted” se estrene el 16 de julio del 2021, aunque podría extenderse si la pandemia continúa.

HISTORIA Y SINOPSIS DE “UNCHARTED”

La película “Uncharted” será una precuela de la trama que se contó en los juegos que comenzaron su camino en PlayStation en el 2007. Por su parte, los fanáticos de los videojuegos también tienen razones para esperarlo porque es poco probable que la película se desvíe mucho de los títulos originales.

De momento, no se ha establecido ninguna sinopsis o resumen del argumento principal de la película, aunque se sabe que será protagonizada por Nathan Drake cuando era joven. A diferencia de los juegos que presentaron una parte de su vida mientras era niño, esta versión de Nathan Drake será una más adulta sin llegar a ser un aventurero completo como todos lo conocen.

Además de un joven Nathan Drake, la película “Uncharted” también contará con un joven Victor Sullivan, interpretado por Mark Wahlberg. Otros actores elegidos para la película incluyen al ya mencionado Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali y Tati Gabrielle, pero sus papeles aún no se han revelado.