Ubisoft reveló más detalles sobre el contenido postlanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown. El juego recién lanzado recibirá varias novedades a lo largo de este año, y la primera de ellas es Warrior’s Path.

La nueva actualización estará disponible de forma gratuita el próximo miércoles 20 e invitará a los jugadores a redescubrir el Monte Qaf con los nuevos modos de speedrun (carrera contra el tiempo) y permadeath (muerte permanente), además de cuatro trajes para Sargon.

Después de Warrior’s Path vendrán otras actualizaciones: Boss Attack y Divine Trials, que incluyen, respectivamente, un desafío de Boss Rush y otros trajes para Sargon, y nuevos desafíos de combate, plataformas y puzzles.

Además, a lo largo de todo el año, Ubisoft también lanzará otros contenidos, incluyendo un DLC de pago que agregará varias horas de jugabilidad, con una nueva historia, entornos y enemigos.

Prince of Persia: The Lost Crown está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S y Xbox One, así como para PC a través de Epic Games Store y Ubisoft Store.