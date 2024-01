Estando ya cada vez más cerca el lanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown, la compañía francesa Ubisoft ha revelado un nuevo tráier de este título en el que se promociona la Edición Deluxe del mismo.

Esta, la cual tendrá un precio de 60 dólares, llegará con el título base y acceso al videojuego tres días antes de su fecha de lanzamiento oficial.

Pero eso no es todo, ya que también tendremos el atuendo Inmortal para el protagonista del título, Sargón (estético), junto al The Prosperity Bird Amulet, objeto el cual nos revelará tesoros ocultos. Y como plus a esto, está la Digital Adventure Guide, la cual nos brindará consejos para salir airoso en cada etapa del juego en el Monte Qaf, junto al traje Warrior Within, el cual se obtiene como bono por hacer la preorden del título.

Prince of Persia: The Lost Crown saldrá a la venta el próximo 18 de enero para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch. Detalles aparte, la versión de prueba llega este 11 de enero.

Nuevo tráiler de Prince of Persia: The Lost Crown