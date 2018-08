World of Warcraft: Battle for Azeroth es la nueva expansión que Blizzard ha compartido para satisfacer a los seguidores más exigentes de la saga. Lo curioso es que los nuevos retos de la actualización fueron completados por un jugador que alcanzó el rango 120 (el nuevo límite de nivel disponible) en menos de cinco horas.



El jugador Gingi -perteneciente a la organización World of Warcraft Method eSports- consiguió llegar al nivel 120 en apenas 4 horas y 17 minutos. Todo quedó registrado en su cuenta de Twitch , donde podrás revivir tremenda hazaña gamer.



En World of Warcraft: Battle for Azeroth, los jugadores pueden explorar los reinos de Zandalar y Kul Tiras con el objetivo de encontrar aliados y recursos para terminar de una vez por todas con la batalla.

