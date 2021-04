FIFA 21 llegará a Xbox gratis a partir del 6 de mayo siguiendo estos pasos

Un momento clave para los propietarios de una Xbox. La cuenta oficial de la compañía estadounidense anunció en Twitter que FIFA 21 pasará a ser gratis para los suscriptores de Xbox Game Pass en las próximas semanas.

El simulador de fútbol, desarrollado por EA Sports, llegará al servicio online el próximo 6 de mayo, según informó la cuenta oficial de Xbox Game Pass UK.

Cabe precisar que los suscriptores del EA Access, incluido en la suscripción Xbox Game Pass Ultimate, podían disfrutar de una prueba de 10 horas de FIFA 21. Ahora, podrás descargar el título de fútbol sin temor a que te quedes corto en las partidas.

FIFA 21 recibió a finales del año pasado una actualización mejorada para las consolas de nueva generación, la PS5 y la Xbox Series. Además de gráficos mejore detallados, el modelado de los futbolistas es más realista.

Los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, con un precio de 14.99 dólares mensuales, podrán jugar más de 150 juegos a través de la nube en las consolas Xbox, dispositivos Android y PC.

XBOX | Pocas consolas disponibles

El CFO de Microsoft, Amy Hood, señaló en una reciente conferencia de la compañía que la cantidad limitada de consolas Xbox se debe a la falta de suministros, un problema que también afecta a Sony con la PlayStation 5.

“La gran demanda de Xbox Series X y S seguirá estando limitada por las restricciones de suministros”, aseguró.

Las declaraciones de Hood no coinciden con lo señalado por Jim Ryan, el CEO de Sony, quien intentará negociar con los proveedores para que el stock de la PS5 cubra la demanda internacional. Xbox no se puede quedar atrás, pero sorprende que no tengan las mismas expectativas que la competencia.

