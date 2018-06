Minecraft para todos. Microsoft anunció la actualización Better Together para unificar el juego entre las plataformas de Xbox One y Nintendo Switch .



Ha sido el canal de YouTube de Nintendo el que lanzó un divertido video en el que se observa cómo sería el cross-play de Minecraft con los usuarios de Xbox One . ¡La experiencia sí que parece divertida!



"Nuestros jugadores están en diferentes plataformas y dispositivos y no debería importar desde qué están jugando" , explicó Helen Chiang , responable de Minecraft en Microsoft .



¿Será el cross-play el futuro de los videojuegos? Las consolas querrán monetizar al máximo sus ventas con exclusividades, pero ahora empresas como Microsoft y Nintendo Switch apuestan por la estandarización.

