Xbox One presenta consolas de edición limitada que se sortearán en el PAX East

La feria de videojuegos PAX East comenzó el 5 de abril y se extenderá hasta el 8 del mismo mes. Durante toda la feria, los participantes podrán disfrutar de la demostración de varios juegos e inclusive ganar algunas de las consolas Xbox One X que ha diseñado Microsoft.

En los foros de Reddit se compartieron las imágenes de las consolas en cuestión. Como se puede ver en la galería, habrá una Xbox One edición limitada de PUBG con el famoso casco del DJ DeadMau5.

A su vez, se filtró una consola con el diseño de Sea of Thieves, último juego exclusivo lanzado para Xbox One , también una cn diseño de Ashen, y la de Stay of Decay. Lamentablemente, el sorteo solo aplica para Estados Unidos y Canadá.

Esto es todo lo que Xbox One comentó que tendría en la PAX East:



- Tendrán la mayor diversidad de juegos. Los que incluyen indies hasta Sea of Thieves o PUBG.

- La sala de Sea of Thieves será un espacio de juego y relajación para los asistentes. Además se llevará arte inédito del juego como estatuas e imágenes.

- Stand de Mixer. Aquí, los fans podrán conocer a sus creadres de contenido favoritos y disfrutar de The HypeZone en vivo. El contenido se compartirá en su canal de YouTube.

- Por último, se preparan las Xbox Live Sessions. El DJ DeadMau5 realizará una pequeña presentación con directivos de PUBG.