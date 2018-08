Xbox One X y mando Elite traen nueva presentación en color blanco [VIDEO]

Xbox One X trae un cambio de aspecto interesante. La poderosa consola de Microsoft traerá una versión en color blanco para la salida de Fallout 76 , que será el próximo 14 de noviembre.



Cabe precisar que el nuevo color blanco de la consola Xbox One X no es total, ya que solo la base seguirá siendo negra. Respecto a los mandos, Microsoft diseñó un nuevo mando Elite de color blanco.



Microsoft mostró cómo quedaría la Xbox One X en un tráiler compartido en su canal oficial de YouTube. De momento, no hay fecha confirmada para el lanzamiento de la consola. El mando Elite blanco, por su parte, comenzará a comercializarse el 8 de octubre en Europa.

