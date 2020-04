Xbox Series X: Phill Spencer aseguró que la consola se estrenará en 2020 y a un precio accesible .

Xbox Games Studios aún sigue laborando bajo la modalidad del ‘teletrabajo’ a causa de la cuarentena como medida para combatir al brote de coronavirus. La compañía desarrolladora espera estrenar la Xbox Series X a pesar de la situación causada por el COVID-19.

Sin embargo, Phill Spencer fue entrevistado por IGN Unlocked, el podcast del portal. En este mismo, se pudo ver como el directivo mencionó que la consola será lanzada este año a pesar de la situación que están afrontando diferentes países de todo el mundo.

“Diría que las cadenas de suministro en China han comenzado a regresar. Creo que hemos visto en las noticias que China trató anteriormente con el COVID-19, antes de que se extendiera, y creo que podemos ver en las fábricas y otras cosas, que estamos empezando a recibir informes de ellos y que eso nos está ayudando. Los dos grandes problemas que estamos monitoreando en este momento son, ya sabes, crear videojuegos desde casa: un gran equipo distribuido de cientos de personas no es fácil. Los videojuegos, como sabemos en este momento, son grandes y hay enormes bases de datos en cada uno de estos juegos y, ¿cómo haces la transición? Creo que todas esas cosas son... solo estamos improvisando”.

Asimismo, Spencer mencionó que ha estado probando la consola en su hogar. “Las cosas, en este momento, no son fáciles”, mencionó el directivo.

Además, Spencer afirmó que primero está la salud de todo su equipo de trabajo. Eso sí, muchos siguen trabajando desde sus hogares para mejorar la calidad del producto. “No tenemos nada en este momento que diga que no vamos a cumplir las fechas que hemos estado planeando, pero también lo diré, como dije antes, esto es algo en tiempo real y voy a poner la seguridad de los equipos en la cima junto con el producto de calidad. No quiero apresurar un producto si no está listo”, mencionó.

Por último, el directivo mencionó que el precio es uno de los aspecto que más satisfecho lo ha dejado. “Me siento bien con el precio y las capacidades de rendimiento que tenemos con la Serie X. Estamos recibiendo un soporte increíble de Microsoft. Satya Nadella, la directora ejecutiva, mi jefa, Amy Hood, la directora financiera, están muy vinculadas con nuestros planes”, dijo. “Nos aseguraremos de mantenernos ágiles en nuestros precios y de tener un buen plan para el lanzamiento”.