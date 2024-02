Tales of Kenzera: ZAU, el juego de plataformas de acción y aventuras de Surgent Studios, formará parte de la celebración de próximos estrenos de juegos en el Next Fest de Steam, que comenzará el 5 de febrero a las 10 am PT y se extenderá hasta el 12 de febrero. Si quieres probar el juego antes que nadie, puedes descargar y disfrutar hoy mismo de la primera demo jugable, que incluye las dos primeras secciones del juego, nuevas destrezas y una habilidad desbloqueable.

Además, para celebrar la inclusión del juego en el NextFest, un invitado especial y Abubakar Salim, fundador de Surgent, jugarán Tales of Kenzera: ZAU en la página de inicio del juego de Steam. No te pierdas la transmisión de vídeo a partir del 5 de febrero a la 1pm PT aquí.

Inspirado en una experiencia personal del actor Abubakar Salim, fundador de Surgent Studios y nominado al premio BAFTA, Tales of Kenzera: ZAU es un viaje que combina la búsqueda por asimilar la pérdida de un padre y la pasión por los videojuegos. Este juego rinde homenaje al papá de Abubakar con una campaña de un solo jugador tipo metroidvania, que deja de manifiesto cómo la grandeza surge de la resiliencia y la experiencia de encontrar la esperanza y la fuerza tras una pérdida.

Para acceder a la versión de prueba de Tales of Kenzera: ZAU en Steam, visita este enlace, y si deseas reservarlo en Steam, visita este enlace.