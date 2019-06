"Angry Birds 2: La película": mira el nuevo tráiler de esperada película | VIDEO

Las últimas

[{"id":120549,"title":"El Salvador vs. Jamaica EN VIVO: chocan en partidazo ONLINE por jornada 2 de Copa Oro 2019 en BBVA Stadium","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/salvador-vs-jamaica-vivo-copa-oro-2019-directo-online-bbva-stadium-houston-fox-sports-sky-televisa-univision-directv-minuto-minuto-nndc-120549","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c1dd130f13.jpeg"},{"id":120570,"title":"Ecuador vs. Chile EN VIVO: seguir canales TV, programaci\u00f3n y transmisi\u00f3n ONLINE por Copa Am\u00e9rica desde Bah\u00eda","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/ecuador-vs-chile-vivo-directo-online-transmision-via-directv-sports-teleamazonas-caracol-tyc-sports-america-television-fecha-hora-canal-duelo-grupo-c-copa-america-2019-120570","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c3d4a5bdc7.jpeg"},{"id":120620,"title":"\u00bfEstar\u00e1 ante Brasil? Carlos Zambrano se mostr\u00f3 recuperado en los entrenamientos de la Selecci\u00f3n Peruana [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-carlos-zambrano-mostro-recuperado-entrenamientos-previos-duelo-copa-america-fotos-120620","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d0f65b0306.jpeg"},{"id":120564,"title":"Chile vs Ecuador por Copa Am\u00e9rica 2019: canales de TV y horarios del partido en Salvador v\u00eda TVN y DirecTV","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-ecuador-vivo-chilevision-teleamazonas-fecha-hora-canales-grupo-c-copa-america-2019-directv-amerca-rcn-caracol-univision-tdn-televisa-canal-13-tvn-mega-fonte-nova-120564","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c29b09964d.jpeg"},{"id":120551,"title":"SEGUIR Chile vs. Ecuador EN DIRECTO: revisa AQU\u00cd los detalles del vibrante partido por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/chile-vs-ecuador-hoy-copa-america-2019-vivo-fecha-horarios-canales-previa-grupo-b-alexis-sanchez-arturo-vidal-antonio-valencia-ver-futbol-gratis-online-vtr-cable-gama-tv-nnda-nnrt-120551","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c05305a8cc.jpeg"},{"id":120604,"title":"Miguel Trauco podr\u00eda dejar Brasil para llegar al f\u00fatbol franc\u00e9s","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-miguel-trauco-llegaria-futbol-frances-termino-copa-america-120604","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5d00593735ad6.jpeg"},{"id":120513,"title":"\u00a1Duelo clave por la clasificaci\u00f3n! Ecuador vs. Chile EN VIVO juegan ONLINE por la Copa Am\u00e9rica | DirecTV","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/ecuador-vs-chile-vivo-directo-online-teleamazonas-directv-tvn-canal-10-fecha-2-copa-america-2019-grupo-c-dazn-teledoce-canal-13-minuto-minuto-nndc-120513","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c44c606c36.jpeg"},{"id":120626,"title":"Dragon Ball Heroes: \u00bfVegeta Ultra Instinto llega en el cap\u00edtulo 12? Difunden dudosas im\u00e1genes","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-dragon-ball-super-vegeta-ultra-instinto-llega-capitulo-12-difunden-dudosas-imagenes-120626","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d10886f37d.jpeg"},{"id":120627,"title":"\"Coutinho elogia a Per\u00fa\": as\u00ed informa la prensa brasile\u00f1a antes del duelo ante la 'bicolor' [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/elogios-bicolor-informa-prensa-brasilena-duelo-peru-fotos-120627","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d0f7c62ddf.jpeg"},{"id":120574,"title":"A qu\u00e9 hora, c\u00f3mo y cu\u00e1ndo ver Chile vs Ecuador EN VIVO por Grupo C de Copa Am\u00e9rica | MegaTV y Teleamazonas","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-ecuador-hora-juegan-directv-tvn-canal-10-grupo-c-copa-america-2019-teleamazons-america-canal-10-canal-13-teledoce-chilevision-univison-televisa-rcn-fonte-nova-facebook-live-120574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/17\/5d0837b2ec2ad.jpeg"},{"id":120625,"title":"Neymar sorprendi\u00f3 con su visita a Brasil y brome\u00f3 con jugar ante la Selecci\u00f3n Peruana [VIDEO y FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-neymar-visita-scratch-bromeo-jugar-seleccion-peruana-video-fotos-120625","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d0eef76aa7.jpeg"},{"id":120622,"title":"Evangelion en Netflix: \u00bfen qu\u00e9 orden ver el anime y pel\u00edculas? [GU\u00cdA]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/evangelion-netflix-orden-ver-anime-peliculas-guia-neon-genesis-evangelion-120622","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d0a639eaa2.jpeg"},{"id":120624,"title":"Se ten\u00eda que decir y se dijo: la amplia superioridad de Chile sobre Ecuador en la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/chile-vs-ecuador-roja-amplia-superioridad-tricolor-previo-partido-copa-america-2019-120624","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d0db9425ba.jpeg"},{"id":120599,"title":"Brasil es el favorito para ganarle a Per\u00fa y las casas de apuesta pagan hasta 10 veces por la 'bicolor'","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-brasil-apostar-victoria-peruana-canarinha-paga-10-veces-nndc-120599","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0ce93e7ec85.jpeg"},{"id":120623,"title":"Se van formando las parejas: as\u00ed est\u00e1n quedando los cruces de cuartos de final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/copa-america-2019-cuartos-final-quedando-cruces-torneo-momento-120623","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d0dd66f695.jpeg"},{"id":120614,"title":"\u00a1Esc\u00e1ndalo, un trueque millonario! El 2x1 que prepara el Real Madrid para fichar a Neymar este verano","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-real-madrid-bale-james-rodriguez-keylor-navas-fichaje-brasileno-merengues-espana-120614","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d05ec33b17.jpeg"},{"id":120558,"title":"\"Angry Birds 2: La pel\u00edcula\": mira el nuevo tr\u00e1iler de esperada pel\u00edcula | VIDEO","categoria":"Viral","slug_categoria":"depor\/depor-play\/viral","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/viral","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/viral\/angry-birds-2-pelicula-mira-nuevo-trailer-esperada-pelicula-video-nndc-120558","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c0dba790a6.jpeg"},{"id":120618,"title":"El trono en juego: Arturo Vidal es duda para trascendental Chile vs Ecuador por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-ecuador-copa-america-2019-arturo-vidal-duda-trascendental-duelo-grupo-c-120618","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d098f22f42.jpeg"},{"id":120184,"title":"Avengers: Endgame | Dwayne Johnson, 'The Rock', es considerado para un papel en el UCM","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-the-rock-interpretar-personaje-anthony-russo-avengers-4-marvel-cine-roca-120184","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d0918776ec5c.jpeg"},{"id":120496,"title":"Dragon Ball Super | Majin Buu malvado ten\u00eda el poder divino, explica el Gran Kaoshin","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-gran-kaoshin-explica-perdio-divino-culpa-majin-buu-malvado-manga-49-leer-online-manga-plus-shueisha-120496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bc3f54e691.jpeg"},{"id":120617,"title":"La respuesta de Marathon sobre la camiseta de Per\u00fa que se 'despint\u00f3' en plena Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-respuesta-marathon-camiseta-despinto-copa-america-120617","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d096e84da382.jpeg"},{"id":120616,"title":"Christian Cueva tuvo un m\u00edtico encuentro con leyenda de Sao Paulo FC previo al Per\u00fa vs. Brasil [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-encuentro-christian-cueva-rai-souza-previo-entrenamiento-copa-america-video-120616","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bae7d90855.jpeg"},{"id":120505,"title":"Avengers: Endgame | Todo el contenido que se incluir\u00eda en el reestreno de la pel\u00edcula de los Vengadores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-incluira-exactamente-relanzamiento-escena-post-creditos-nuevas-imagenes-tributo-stan-lee-avengers-4-nnda-nnlt-120505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bd0e87c0f3.jpeg"},{"id":120497,"title":"FIFA 19 | EA afirma que no usan dificultad din\u00e1mica en el simulador de f\u00fatbol","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-ea-sports-nego-videojuego-tenga-dificultad-dinamica-fifa-20-120497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bc539a328d.jpeg"},{"id":120492,"title":"Dragon Ball Super | El manga 49 corrige el terrible error que hab\u00eda cometido Toyotaro","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-toyotaro-corrige-error-manga-49-esferas-dragon-leer-manga-online-manga-plus-shueisha-120492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bbf4e43df3.jpeg"},{"id":120532,"title":"Avengers: Endgame | El reestreno traer\u00e1 escenas post-cr\u00e9ditos que podr\u00edan incluir el siguiente contenido","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-escenas-post-creditos-reestreno-incluir-detalles-avengers-4-marvel-cine-120532","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bf6460e964.jpeg"},{"id":120608,"title":"Quiere desmantelar su excasa: el nuevo madridista que Lopetegui pidi\u00f3 para su Sevilla","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-nacho-fernandez-entro-planes-julen-lopetegui-sevilla-fichajes-2019-120608","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0cff32d1813.jpeg"},{"id":120391,"title":"FIFA 19 | \u00bfQui\u00e9nes son los peores jugadores de Ultimate Team (FUT)? [FOTOS]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-peores-jugadores-puedes-fichar-equipo-ultimate-team-fut-120391","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa5cdee69e.jpeg"},{"id":120591,"title":"Andr\u00e9 Carrillo podr\u00eda llegar a Flamengo despu\u00e9s de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-andre-carrillo-estaria-paso-llegar-flamengo-despues-copa-america-120591","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a8bebe852c.jpeg"},{"id":120578,"title":"Los resultados que necesita Per\u00fa para pasar a cuartos de final de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-resultados-necesita-sacar-bicolor-clasificar-cuartos-final-copa-america-120578","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0aa1e89c531.jpeg"},{"id":120487,"title":"Dragon Ball Super | El cap\u00edtulo 49 del manga ya disponible, este es el resumen m\u00e1s completo [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-capitulo-49-online-espanol-resumen-episodio-fotos-manga-plus-shueisha-120487","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bb9ce5e903.jpeg"},{"id":120609,"title":"Sufre Leo, sufre el f\u00fatbol: piden que Argentina le de un ''descanso'' a Messi tras resultados en Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/messi-copa-america-2019-argentina-pedido-descanso-leo-qatar-malos-resultados-120609","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0cfd685715e.jpeg"},{"id":120538,"title":"Juan Carlos Oblitas: \u201cRicardo Gareca tiene un cl\u00e1usula de rescisi\u00f3n bastante fuerte\u201d","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-clausula-rescision-fuerte-120538","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c009dea340.jpeg"},{"id":120548,"title":"Federer vs. Bautista EN VIVO y EN DIRECTO v\u00eda ESPN: chocan ONLINE en cuartos de final del ATP 500 de Halle 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-vs-roberto-bautista-vivo-online-directo-live-streaming-tv-via-espn-sigue-gratis-partido-cuartos-final-atp-500-halle-2019-nndc-120548","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c3a73a6411.jpeg"},{"id":120605,"title":"Con buen ritmo: la divertida llegada de la Selecci\u00f3n Peruana al entrenamiento [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-divertida-llegada-seleccion-peruana-entrenamiento-copa-america-video-120605","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0cf4a12a4ed.jpeg"},{"id":120606,"title":"Solo quiere ir en una direcci\u00f3n: el gran deseo de Romelu Lukaku est\u00e1 en la Liga de Espa\u00f1a","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-2019-romelu-lukaku-fichara-inter-salvo-reciba-oferta-liga-espana-120606","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0cf869dac25.jpeg"},{"id":120572,"title":"\u00a1No apto para card\u00edacos! Las alineaciones del Chile vs. Ecuador por duelo en Bah\u00eda por Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-ecuador-vivo-alineaciones-duelo-fonte-nova-grupo-c-copa-america-2019-fotos-120572","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/10\/5cfef28a2948e.jpeg"},{"id":120601,"title":"''El Barza puede conseguir otro triplete con Neymar\": el mensaje claro y directo de una leyenda del club","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-barcelona-azulgranas-triplete-ney-asegura-rivaldo-fichajes-2019-espana-120601","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0cef445bb11.jpeg"},{"id":120588,"title":"As\u00ed pagan las casas de apuesta si Paolo Guerrero le anota un gol a Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-pagan-casas-apuestas-paolo-guerrero-le-anota-verdeamarela-copa-america-120588","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/17\/5d07a7914c156.jpeg"},{"id":120597,"title":"\u00a1Se cans\u00f3 de esperar al Real Madrid! Pogba da el 'batacazo' y ya eligi\u00f3 cu\u00e1l ser\u00e1 su pr\u00f3ximo equipo","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/pogba-real-madrid-frances-eligio-irse-juventus-dudas-merengues-ficharlo-proxima-temporada-espana-120597","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0ce7ecdc9d0.jpeg"},{"id":120596,"title":"As\u00ed fueron los entrenamientos de la 'bicolor' previo al Per\u00fa vs. Brasil [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-sigue-transmision-vivo-entrenamientos-bicolor-previo-peru-vs-brasil-120596","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0ce7609d229.jpeg"},{"id":120594,"title":"\u00a1O mais grande do muro!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/mais-grande-do-muro-120594","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0ce558a574f.jpeg"}]