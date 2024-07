La foto perfecta. El brasileño Gabriel Medina se ha vuelto tendencia en redes sociales por su espectacular foto en los Juegos Olímpicos de París 2024. Miles de internautas destacan las habilidades del deportista y las circunstancias en las que se captó la imagen.

El fotógrafo Jerome Brouillet de la Agence France-Presse (AFP) inmortalizó la celebración de Medina el lunes 29 de julio cuando consiguió el récord de 9.90 durante el tercer día de competición. El puntaje obtenido en la playa de Teahupo’o, ubicada en la isla de Tahíti, le sirvió para avanzar a la siguiente fase y derrotar al japonés Kanao Igarashi, quien en el pasado derrotó a Medina en Tokio 2021 y lo sentenció a la medalla de plata. Hasta la fecha, es la ola con mayor puntuación en la historia de las olimpiadas.

Imagen completa y sin editar de Gabriel Medina en París 2024 (Jerome BROUILLET / AFP)

Medina supo en todo momento de lo que hizo porque, en pleno salto, levantó su dedo en alto para celebrar la maniobra en medio de la competencia. Aún faltan dos rondas en París 2024 pero está claro que el brasileño es un claro ganador según los periodistas deportivos.

En todo caso, no hace falta una medalla para hacer historia en el deporte porque la imagen se ha vuelto viral con más de cinco millones de “me gusta” en la cuenta de Medina en Instagram.

“Maldito orgullo”, “¡Momento histórico, impresionante!”, “Seguro que se tomó la foto que inmortalizará el surf en los Juegos Olímpicos” y “Medalla de oro para el fotógrafo” son algunos de los comentarios que puedes leer en la cuenta de Gabriel Medina en Instagram.

La historia detrás de la foto

Brouillet no es ajeno a esta historia. El fotógrafo fue entrevistado por The Guardian para contar la historia detrás de la imagen. “Las condiciones eran perfectas, las olas eran más altas de lo que esperábamos. Así que él [Medina] está en la parte trasera de la ola y no pude verlo y luego aparece y tomé cuatro fotos y una de ellas era esta. No fue difícil. Se trataba más bien de anticipar el momento y el lugar donde Gabriel se lanzaría de la ola”.

Medina obtuvo 9.90 por su ola frente al japonés Kanoa Igarashi (Ed Sloane / POOL / AFP)

Brouillet no fue consciente de la relevancia de la foto hasta momentos más tarde. “Estaba mirando mi teléfono en el descanso de seis minutos después de la filmación y tenía muchas notificaciones en las redes sociales. Pensé que algo estaba pasando con esta toma y fue compartida en ESPN”.

El hombre de prensa agregó que la clave del éxito de la foto de Medina es que no se trata de una “fotografía de surf”, sino de un momento que “capta la atención de más gente” por la peculiaridad de la composición.

Medina es el favorito para la medalla de oro en París (Ben Thouard / POOL / AFP)

Gabriel Medina se enfrentará a su compatriota Joao Chianca en los cuartos de final de surf en París 2024. Probablemente, Medina tenga más para regalarnos mientras se hace camino a la medalla de oro.

Te puede interesar