Ya está aquí el tráiler de Avengers 4 pero en versión How It Should Have Ended. 'Avengers: Endgame ' seguirá los hechos de ' Infinity War ', así que se deberá reunir a los Vengadores y demás héroes que sobrevivieron al chasquido de Thanos.

Por este motivo. El canal de YouTube realiza una parodia de los que se podrían unir al equipo para vencer al Titán. Recordemos que en el mismo universo viven los X-Men, como también Ghost Rider y los Cuatro Fantásticos.



Todos los mencionados son personajes de Marvel ; no obstante, Disney compró la empresa, así que la parodia se extiende una poco más allá y trae a los Increíbles. Aunque también se toman la libertad de unir a otros personajes del mundo geek.

Realmente en Marvel hay cientos de héroes fuera del Universo Cinematográfico. El problema llega con la venta de personajes que realizó la empresa a otras productoras como Spider-Man o Hulk. Pues 'Avengers: Endgame ' sería un buen momento para ver más variedad.



Quizás poder ver a algunos X-Men ayudando a la causa. Veremos que sorpresas guarda la empresa para el 2019 con el estreno de Capitana Marvel y Avengers 4. Por lo pronto, habrá que conformarse con los tráilers y las parodias, como How It Should Have Ended.