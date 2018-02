Marvel: Black Panther podría ser la mejor película de los últimos años según la crítica

Hace unos días, Black Panther debutó en los cines de Estados Unidos llevándose los alabos de la crítica, donde todos concluían que era una nueva obra maestra de Marvel , dando un giro fresco a la película de superhéroes que tanto necesitaban.



Sin embargo, lo que más se comentó fue la llegada de la película a un 100% en Rotten Tomatoes, una de las páginas de crítica de cine más recurridas por los fanáticos del séptimo arte para revisar si una película vale la pena ver o no.



Con esta calificación la película se colocaba no solo en uno de los mejores estrenos de los últimos años, sino también de la historia, ya que no son muchas las que llegan a tremendo honor. Algunos comentaron que era un error y que bajaría con el tiempo, y si tuvieron razón:​

Así que la página finalizó la crítica con un 99% de "frescura", aún posicionándose como una de las mejores películas jamás creadas hasta la fecha. En Perú aún tendremos que esperar hasta el 22 de febrero para verla, pero motivos no nos faltan.



​Y es que esta película ha sido alabada no sólo por la crítica online, sino también por grandes medios como The Guardian, Entertainment Weekly, Collider, New York Times y Vanity Fair, todos dando los mejores comentarios del trabajo de Coogler y el buen ángulo que le imprimió a la película.