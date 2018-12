Men in Black International | Mira el tráiler del regreso de los 'Hombres de negro' al cine [VIDEO]

La dupla de Will Smith y Tommy Lee Jones en la saga 'Men in Black ' llegó a su final, y ahora es la oportunidad de una nueva generación de agentes. La cinta ' Men in Black International' trae ahora a los agentes H (Chris Hemsworth) y M (Tessa Thompson) para salvar el planeta.



' Men in Black International' tendrá lugar en Londres, en la sede británica de los Hombres de Negro, que es dirigida por el personaje interpretado por Liam Neeson. La cinta es dirigida por F. Gary Gray y producida por Sony Pictures, Columbia Pictures y Amblin Entertainment.



El avance oficial de Men in Black International hace un guiño a la saga original de la franquicia. Lo puedes notar en las primeras imágenes donde aparece una fotografía de Smith y Jones cerca a la Torre Eiffel, luchando contra un alienígena.



El estreno de Men in Black International está programado para el 14 de junio en Estados Unidos.