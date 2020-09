“Teen Wolf" fue una serie de drama y acción para adolescentes desarrollada por la productora MTV. La misma cuenta la historia de un adolescente que se convierte en hombre lobo y descubre todo un mundo paranormal al rededor de él. El programa televisivo culminó en el 2017 luego de 6 temporadas y un total de 100 episodios, una tiempo de vida relativamente corta para sus fans.

Y es que el show fue cancelado por la misma MTV cuando se renovó la sexta temporada por una considerable baja en su audiencia. Esto se debió principalmente a que los personajes originales del elenco principal fueron muriendo, agregando otros nuevos en su lugar que no terminaron de convencer a su gran base de fans.

Entre ellos se encontró la inconfundible Allison Argent, interpretada por Crystal Reed, quien funcionó como el interés romántico del personaje principal Scott McCall (Tyler Posey) hasta su repentina muerte en la temporada 3. Si bien su sacrificio fue heroico al momento de la transmisión, los fans no entendieron por qué tuvo que terminar su participación en la serie de esa manera.

Lo que tal vez muchos no saben, es que la decisión no fue de parte de los escritores, sino de la misma Reed que había pedido su salida del show. Screenrant hace un recuento de lo que sucedió con la actriz que ya no se sentía bien en el papel de Alisson Argent por ciertas razones personales.

¿POR QUÉ ALLISON ARGENT FUE ASESINADA EN “TEEN WOLF”?

Allison Argent murió en la temporada 3 por el pedido de su actriz, Crystal Reed (Foto: MTV)

Allison murió a causa de una puñalada fatal de una espada Oni durante el episodio “Insatiable”, el final de temporada de la tercera parte. Fue una despedida agridulce para uno de los personajes más geniales del programa, y sus seguidores nunca entendieron por qué su final fue tan repentino.

Desde que Allison conoció su herencia familiar de cazadores de hombres lobos, ella y Scott decidieron no volver a estar juntos. Francamente esto podría haber dado un sentimiento más dramático a una relación tipo ‘Romeo y Julieta’ entre ella y el hombre lobo, pero las cosas continuaron y Allison estuvo un tiempo saliendo con Isaac Lahey.

Allison Argent murió en la temporada 3 por el pedido de su actriz, Crystal Reed (Foto: MTV)

Aún así, no era necesario que muriera, ya que podría ser una madurez de parte de ambos continuar con sus vidas luego de jurarse amor eterno y romper la relación por algo que ellos no controlaban (típico de adolescentes). Sin embargo, fue la misma Reed quien explicó a Entertainment Weekly que ya no podía seguir con el papel.

Al igual que otros actores que salieron de “Teen Wolf” por su cuenta, Reed compartió que quería explorar más cosas de manera creativa, ya que sentía la necesidad de hacer algo más apropiado para su edad considerando que Allison es 12 años más joven que ella en la vida real.

Allison Argent murió en la temporada 3 por el pedido de su actriz, Crystal Reed (Foto: MTV)

El equipo creativo del programa apoyó su decisión, y el showrunner Jeff Davis incluso le prometió una gran despedida. “Sentí que, creativamente, había cosas que quería hacer de manera diferente y quería explorar otras vías del cine y la televisión. Quería saltar a diferentes personajes. Ya sabes, tengo 29 años. Así que creo que la diferencia de edad era algo que también quería cambiar porque ella tiene 17 años. Me encanta el programa. Así que fui y hablé sobre ello y me dijo: ‘Te escribiremos un gran final’”.

Luego de terminar con “Teen Wolf”, la siguiente aparición de Reed fue en la película independiente “Too Late” del 2015, para luego seguir con la película de terror, “Ghostland”. Aún así, Reed regresó a la pantalla chica con el papel de Sofia Falcone en el programa de DC y Fox, “Gotham”.

Ella interpretó al personaje durante 14 episodios en la temporada 4. Después de eso, permaneció en el mundo de la televisión de cómics obteniendo el papel principal en “Swamp Thing” de DC Universe y volverá en el futuro a la pantalla grande con un papel en la película “Escape the field”, que aún se encuentra en pre-producción.