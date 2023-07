Ibai Llanos tuvo que improvisar en la Velada del Año 3 debido a que una de las contrincantes anunció que no participaría por problemas de salud. Se trataba de Amouranth, la participante de los Estados Unidos. Pese a esta adversa situación, siguió adelante el evento y se presentó a una luchadora secreta que develaría su rostro cuando llegue al Ring.

Lo que muchos no esperaban era que Rivers, la mexicana, subiera al escenario una vez más luego de perder en su primer encuentro. Ibai Llanos comentó que no se trataba de una petición de Rivers luego de haber caído, sino que mucho antes.

Recordemos que Rivers e Ibai Llanos comparten plató en la Kings League, el torneo de fútbol amateur. En interno, Rivers pidió volver a subir al ring, decisión que Llanos no quería aceptar, ya que era bastante desgastante ya luchar tres asaltos.

Los médicos recomendaron un descanso de dos horas antes de que vuelve a soltar golpes. Tuvo tres horas, entre espectáculos y combates, y la sorpresa fue total cuando se retiró la careta.

Rivers vs. Mayichi, pelea por decisión unánime

La mexicana fue a arrinconar a su rival desde el primer round. Mayichi respondería con unos cuantos golpes, pero la energía de Rivers se sobrepuso. En el segundo y tercer round se tuvo que interrumpir el combate y comenzar el conteo.

Mayichi fue superada desde el inicio y esto se reflejó en la decisión de los jueces: voto unánime a favor de Rivers. De esta manera, la mexicana hace historia tras subirse dos veces al ring en una misma jornada y regresará a casa con una victoria y una derrota.

Cronograma oficial de la Velada del Año 3 | Horarios

09:00 - 10:50 a.m. - Alfombra roja de La Velada del Año 3

10:50 a.m. - Primer show (artista a confirmar)

Primer show (artista a confirmar) 11:00 a.m. - Abraham Mateo vs. Ampeter

11:50 a.m. - Segundo show (artista a confirmar)

12:00 p.m. - Rivers vs. La Rivers

12:50 p.m. - Tercer show (artista a confirmar)

1:00 p.m. - Luzu vs. Fernanfloo

01:50 p.m. - Cuarto show (artista a confirmar)

2:00 p.m. - Misho vs. Shelao

02:50 p.m. - Quinto show (artista a confirmar)

3:00 p.m. - La Elegida (se conocerá arriba del ring) vs. Mayichi

03:50 p.m. - Sexto show (artista a confirmar)

4:00 p.m. - Coscu vs. Germán Garmendia

¿Por qué Amouranth no participará en la Velada del Año 3?

Amourath en su transmisión detalló que ya había realizado el check in al vuelo a Madrid, España; sin embargo, desistió a solo horas del viaje, comentando que no estaba bien de salud y que no podría luchar contra Mayichi en la Velada del Año 3.

“Tiendo a mantener mis cosas médicas en privado, y habría mantenido mi situación actual fuera de la vista del público, pero siento que les debo una explicación a todos debido a algunas apariciones de alto perfil canceladas… Me informaron en marzo que tengo insuficiencia ovárica en etapa tardía”, escribió en sus redes sociales.

“Porque si compitiera mientras me sometía a este tratamiento, la actividad física podría provocar la torsión de mis ovarios, lo que podría provocar complicaciones de salud extremas, hemorragia interna o algo peor. Y eso no fue algo que pude aceptar hacer. Lo lamento. Sé que decepcioné a la gente, pero después de mucha consideración, no sentí que pudiera competir de buena fe con tales riesgos. Esperemos que eso sea algo que la gente pueda perdonar”, sentenció.

Ibai Llanos reaccionó con tranquilidad, ya que se esperaban algunos problemas a días de iniciado el evento. Solo pasaron unas horas para que confirme que sí habrá contendiente para Mayichi; no obstante, prefiere mantener todo en reserva.

El nombre más comentado en redes sociales es el de AriGameplays, quien ya participó en la anterior Velada del Año y ha mantenido su estricto entrenamiento para mantenerse en forma. A través de Twitter, la creadora de contenido comentó lo siguiente: “Estoy emocionada con lo que pueda pasar”.

