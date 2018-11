Ha pasado buen tiempo desde las aventuras de Ralph y Vanellope von Schweetz. Hablamos precisamente de seis años para la llegada de WiFi Ralph , una nueva cinta de Disney en la que ambos personajes se adentrarán al mundo online. Todo parece genial hasta que las cosas se complican.

Aunque no se trate de una película de Marvel WiFi Ralph también cuenta con escenas post-créditos, específicamente dos hilarantes secuencias que no querrás perderte. En la segunda se muestra un adelanto de otra película de Disney que se estrenará el próximo año, así que, si prefieres descubrir de cuál se trata en la sala de cine lo mejor es que no sigas leyendo.

La primera escena post-créditos

La primera de las dos escenas post-créditos no es una escena nueva, pero es igual de divertida que la película dirigida por Rich Moore y Phil Johnston. Se trata de una secuencia que se presentó en el tráiler de la película.



En la escena, una niña está en el asiento trasero de un coche jugando a un videojuego en su Tablet, y en medio de una conversación metanarrativa, la madre le pregunta si le ha gustado la película, a lo que ella responde que sí, pero que no aparecía "esa escena tan graciosa que se ve en el tráiler".

En ese momento, Ralph aparece en el videojuego y ayudado por Vanellope comienza a sobrealimentar a un pobre conejito, al punto que este explota, lo que finalmente provoca los gritos de la niña. Entonces, si bien esa escena no ocurre en la película, tiene lugar después de una de las escenas post-créditos.

La segunda escena post-créditos



Como mencionamos La última escena de los post-créditos es un avance de la próxima película animada de Disney, aunque es un adelanto un poco diferente, ya que los productores juegan con la expectativa del publica en una secuencia similar a la del Captain America en Spider-Man: Homecoming.



Cuando los créditos terminan aparece un mensaje en la pantalla que anuncia que viene un "adelanto" especial de Frozen 2 , sin embargo, la emoción dura solo dura unos segundos, ya que la escena es interrumpida rápidamente por Ralph, quien aparece cantando "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley, Rick-Rolling (o Wreck-Rolling) para toda la audiencia. Ralph continúa cantando y bailando la canción por un par de minutos antes de que todo finalice.

